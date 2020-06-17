От $ 8,4 тыс. Посмотрите на новые участки в Лапоровичах, Колодищах и Заславле, которые разыграют 17 июля

На днях президент страны Александр Лукашенко призвал белорусов покупать землю: «Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками». Для тех, кто задумался, рассказываем – новый земельный аукцион по Минскому району намечен на 17 июля. Организатор торгов— государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». На торги выставлено 22 лота. О самых интересных читайте в новом обзоре Realt.by.
Все участки на карте
г. Заславль, ул. Приморская, участок № 47 (Лот №3)
В Заславле на торги выставлено два земельных участка по разным сторонам трассы Р28. Лот №3 – участок по улице Приморская – выделен в квартале новой коттеджной застройки со стороны Гребного канала и набережной Заславского водохранилища. Земельный надел неплохой – ровный, удобный для строительства, находится на въезде в поселок. Подъезд асфальтирован, рядом все необходимые коммуникации: электричество, газ и вода. Вокруг участка пока пусто, однако 19 июня с аукциона разыграют соседний земельный надел. Результаты торгов будут опубликованы на Realt.byв эту пятницу.
Общая площадь участка — 10.04 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20.351;
Координаты участка: 54°00'16.4"N 27°19'45.8"E;
Расстояние до МКАД: 17 км.
г. Заславль, ул. Центральная, участок № 53 (Лот №4)
Участок №53 выделен в жилом массиве по улице Центральная. Здесь также есть все необходимые коммуникации, подъезд асфальтирован. Рядом преимущественно жилые дома и коттеджи. Сам участок небольшой – порядка 8,4 сотки, но ровный и удобный для строительства дома. Торги за лот начнутся с 27,343 рублей.
Общая площадь участка — 8.39 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27.343;
Координаты участка: 53°59'29.0"N 27°16'57.7"E;
Расстояние до МКАД: 15 км.
аг. Колодищи, квартал 731, участок № 12 (Лот №5)
В очередной раз на торги выставляют участки в Колодищах. Напомним, земля в этом населенном пункте очень востребована у покупателей. Все торги проходят с настоящим ажиотажем. На каждый из лотов претендует более 20 участников, а в ходе торгов цены вырастают в 4 раза.
На этот раз в Колодищах разыграют два участка. Первый – участок №12 – выделен в квартале 731. Площадка ровная, но заросшая, из коммуникаций есть электричество и газ. Соседи преимущественно строятся, поблизости уже есть и жилые дома. Торги за этот лот начнутся с 39 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15.32 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53°54'32.5"N 27°46'52.6"E;
Расстояние до МКАД: 10,2 км.
аг. Колодищи, ул. Беловежская, участок № 9 (Лот №6)
В другой стороне Колодищ выделен угловой участок, площадью 15 соток. Подъезд - гравийка, из коммуникаций есть газ и электричество. Рядом жилые коттеджи, некоторые соседи строятся. Стартовая цена участка – 36 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 36 тыс.;
Координаты участка: 53°56'24.9"N 27°48'21.5"E;
Расстояние до МКАД: 11,8 км.
д. Лапоровичи, участок № 20 (Лот №14)
17 июля появилась новая возможность купить участок и в Лапоровичах – престижном населенном пункте на берегу Заславского водохранилища. Земельный надел выделен на окраине старой части деревни. Сегодня площадка представляет собой пустырь на перекрестке нескольких улиц. Участок ровный, площадь – 13.5 сотки. Подъезд – гравийка, коммуникаций не заявлено. Торги за земельный надел начнутся с 40 тыс. рублей, однако опыт предыдущих аукционов подсказывает, что финальная цена будет в несколько раз выше. Напомним, 5 июня участок в Лапоровичах был выставлен за 50 тыс. рублей, а ушел с молотка за $ 160 тыс., за него боролось сразу 20 заявителей.
Общая площадь участка — 13.5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;
Координаты участка: 53°59'56.3"N 27°21'42.4"E;
Расстояние до МКАД: 13,1 км.
д. Чучаны, участок № 17 (Лот №15)
Еще один интересный лот – участок в деревне Чучаны. Населенный пункт находится недалеко от Минского моря и в 10 километрах от МКАД. Здесь на берегу реки Чернявка выделен новый квартал под застройку. Пока площадка пуста, но на торгах то и дело появляются все новые участки: 2 июля на торгах разыграют участок №20, 17 июля – №17. Площадки соседние, с большего ровные. Из коммуникаций в деревне есть электричество и газ. Подъезд гравийка, дорога до Минска асфальтирована. Стартовая цена земельного надела – 20 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 13.5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;