От $ 8,4 тыс. Посмотрите на новые участки в Лапоровичах, Колодищах и Заславле, которые разыграют 17 июля

В очередной раз на торги выставляют участки в Колодищах. Напомним, земля в этом населенном пункте очень востребована у покупателей. Все торги проходят с настоящим ажиотажем. На каждый из лотов претендует более 20 участников, а в ходе торгов цены вырастают в 4 раза .

На этот раз в Колодищах разыграют два участка. Первый – участок №12 – выделен в квартале 731. Площадка ровная, но заросшая, из коммуникаций есть электричество и газ. Соседи преимущественно строятся, поблизости уже есть и жилые дома. Торги за этот лот начнутся с 39 тыс. рублей.