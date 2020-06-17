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Новый пеллетный завод заработал в Кличеве
17.06.2020 10:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Кличеве заработал новый пеллетный завод. Это итог поручений, данных Главой государства по развитию отрасли. Согласно им, шесть предприятий по переработке отходов деревообработки - щепы - должны появиться в Беларуси. Один из них - в Кличеве. Новый цех на базе местного лесхоза был построен фактически с нуля. На проект потрачено свыше 7 миллионов рублей инвестиций - капвложений Минлесхоза, собственных средств предприятия и кредитов банков. До конца июня здесь намерены получить сертификат SBP, который позволит поставлять продукцию в страны Евросоюза.
Срок окупаемости нового проекта чуть более 5 лет. По оценкам специалистов, за год производство сократит до минимума запасы щепы в районе.
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В Кличеве заработал новый пеллетный завод. Это итог поручений, данных Главой государства по развитию отрасли. Согласно им, шесть предприятий по переработке...
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