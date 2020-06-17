ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый пеллетный завод заработал в Кличеве

17.06.2020 10:00 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Кличеве заработал новый пеллетный завод. Это итог поручений, данных Главой государства по развитию отрасли. Согласно им, шесть предприятий по переработке отходов деревообработки - щепы - должны появиться в Беларуси. Один из них - в Кличеве. Новый цех на базе местного лесхоза был построен фактически с нуля. На проект потрачено свыше 7 миллионов рублей инвестиций - капвложений Минлесхоза, собственных средств предприятия и кредитов банков. До конца июня здесь намерены получить сертификат SBP, который позволит поставлять продукцию в страны Евросоюза. 

Срок окупаемости нового проекта чуть более 5 лет. По оценкам специалистов, за год производство сократит до минимума запасы щепы в районе.  


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кличеве заработал новый пеллетный завод. Это итог поручений, данных Главой государства по развитию отрасли. Согласно им, шесть предприятий по переработке...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Застройщик не должен иметь право строить, если у него нет денег на всю стройку". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика