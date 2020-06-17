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Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году

17.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить квартиру с системой "умный дом" - это модно. Умный дом сочетает искусственный интеллект, современные архитектурные решения и инновации робототехники. В начале года журнал Forbesзаявил о том, что мировой рынок девайсов для smart-house вырастет с $55 млрд в 2016 году до $174 млрд в 2025 г. Какие тенденции ожидают нас в этой области, поговорим в нашем материале.

Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году

Интуитивная кухня

Если театр начинается с вешалки, то умный дом - с кухни. Это происходит так. Вы загружаете мобильное приложение и одним кликом меняете освещение - все зависит от того, какое настроение у вас сегодня. По мнению Cnet, лучшие разноцветные варианты вам подарят Lifx, Nanoleaf, Sylvania и Philips Hue. Розовый, золотистый и нежно-голубой свет возникнет в результате голосовой команды или хлопка.

Нажатием кнопки можно открыть шкаф и адаптировать список покупок - причем обновления появляются легко и непринужденно.

Еще один сюрприз: трубопроводный кран прислушается к вашим указаниям и будет течь так, как нужно. Всю работу по выбору температуры и количеству воды выполнит приложение.

Дизайн интуитивной кухни не обязательно выполняет пожелания минимализма, тенденции, популярной уже несколько лет. Модным веянием 2020 года становится винтаж или так называемый стиль Grandmillenial - деревенский шик. Не забудьте о luxury и вспомните о сельских традициях - получится то, что надо. Как выглядит такая кухня? Открытые шкафы переливаются контрастными цветами, а дубовые тумбочки напоминают о лесной свежести.

Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году

Практичной покажется также кухня, выполненная в индустриальном стиле. Если вам придутся по вкусу такие решения, не забудьте о металлических акцентах - серебряный цвет красиво дополнят черты золотого с розовыми вкраплениями.

Искусственный интеллект - ваш персональный помощник

Искусственный интеллект лежит в основе умного дома. Каждый девайс является частью Интернета вещей (IoT), при этом все гаджеты взаимодействуют между собой через глобальную сеть. Интернет-провайдеры ищут способ лучше управлять IoT, и свойства искусственного интеллекта являются хорошим инструментом для этого.

Речь идет не только о смартфонах, ноутбуках и планшетах. Телевизоры также переходят в режим smart и способны не только транслировать фильмы с компьютера или телефона, но и, по необходимости, служить зеркалом для хозяина дома.

Smarthome также может похвастаться голосовыми помощниками. Инструменты типа Alexa интегрируются в пространство и контролируют процессы голосовыми командами. Например, заходя в дом, вы можете включить свет, попросив освещение зажечься. То, что еще недавно казалось фантастикой, становится неотъемлемой частью реальности. Вы также можете отдавать приказы, используя сервисы "Амазон" или GoogleShopping. Кроме того, вашего голоса будет достаточно, чтобы установить напоминание, начать поиск необходимых данных и выполнить работу по дому. Разумеется, именно искусственный интеллект позволяет голосовому поиску заходить так далеко. Без него нам пришлось бы вручную настраивать программы и менять настройки время от времени.

Между собой связаны система безопасности, климат-контроль и камеры для наблюдения за персоналом. Таким образом, если у человека возникает проблема с конкретным домашним прибором, больше нет необходимости вызывать специализированную поддержку. Теперь достаточно позвонить Интернет-провайдеру, и путем нехитрых манипуляций проблема будет решена.

Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году

Хотя искусственный интеллект кажется вершиной изобретательности, он тоже может попасть в беду. В то время, когда весь мир находится в режиме онлайн и передает персональные данные Интернету вещей, киберпреступники не дремлют. Каждые 39 секунд чья-то компьютерная система сталкивается с хакерской атакой. При этом кибермошенники, получив доступ к вашей сети, могут узнать множество информации о вас - чем вы питаетесь и сколько спите, куда предпочитаете ездить, что покупаете и как расплачиваетесь за покупки. Получив хотя бы часть информации, преступники легко составят цифровой портрет личности и смогут "взорвать" налаженный виртуальный быт, снять деньги со счетов. Поэтому рекомендуется пользоваться средствами онлайн-защиты, такими как VPN, а при совершении покупок не подключаться к общественному Wi-Fi и регулярно проверять активность в мобильных приложениях для шоппинга.

Персонализированная система безопасности

Компания PCMagупоминает, что 34% потребителей делают выбор в пользу умного дома, потому что smarthouse позволяет воспользоваться идеальными системами домашней безопасности.

Спросом пользуются камеры видеонаблюдения. По словам Джона Томпсона, менеджера DealerAccountsGuardianProtection, "качество камер безопасности все же вызывает опасения, что будет нарушено личное пространство, поэтому в таком случае выход - в прозрачности действий. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, для любой компании, производящей камеры наблюдения, важно предложить детальную инструкцию, кто может иметь доступ к видеозаписям, зафиксированным данной камерой. Потребители достойны этого, и если каждый последует этому совету, спрос на камеры возрастет".

Домашний спортзал в духе виртуальной реальности

Кевин Брук, журналист VRFitnessInsiderделится своим опытом: "Зачем тратить сотни и тысячи долларов на тренажеры, беговые дорожки и мотоциклы, если в современном умном доме вы можете сделать зарядку, воспользовавшись инструментами виртуальной реальности? Ежедневно я боксирую на ринге, играю в теннис, увлекаюсь киберспортом, занимаюсь фехтованием".

При этом виртуальное оборудование для базовой тренировки будет стоить около $400, а полный набор для различных спортивных активностей - максимум $1000. Таким образом, жители умных домов получают возможность сэкономить на абонементе в спортзал и дорогом домашнем оборудовании. А еще каждому будет приятно, воспользовавшись сервисами виртуальной реальности, очутиться на велосипеде в Альпах, а не качать пресс в изрядно надоевшем помещении для фитнеса.

Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году

Дань экологии

Конечно же, умные дома "дружат" с экологией. Вне зависимости от того, как именно вы пользуетесь инструментами smart house, у вас есть возможность сократить потребление энергии в несколько раз.

Например, "умный" термостат позволяет полностью контролировать подачу тепла и холодный режим в доме. Некоторые гаджеты предлагают настройки, наиболее подходящие для сокращения энергопотребления, и они основываются на ваших предпочтениях, касающихся температуры воздуха, а также режима дня. Также не будет сложно запрограммировать освещение, и оно будет включаться и выключаться, когда вы входите в дом или уезжаете.

Умный дом - фантастическое изобретение человечества. Он способен быть чутким по отношению к вашим привычкам и потребностям. Запоминая команды, которые вы обычно отдаете, умный дом будет предлагать вам те настройки, которые, по его мнению, придутся вам по вкусу. Остается только наслаждаться комфортным проживанием.

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