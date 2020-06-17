Интуитивная кухня

Если театр начинается с вешалки, то умный дом - с кухни. Это происходит так. Вы загружаете мобильное приложение и одним кликом меняете освещение - все зависит от того, какое настроение у вас сегодня. По мнению Cnet, лучшие разноцветные варианты вам подарят Lifx, Nanoleaf, Sylvania и Philips Hue. Розовый, золотистый и нежно-голубой свет возникнет в результате голосовой команды или хлопка.

Нажатием кнопки можно открыть шкаф и адаптировать список покупок - причем обновления появляются легко и непринужденно.

Еще один сюрприз: трубопроводный кран прислушается к вашим указаниям и будет течь так, как нужно. Всю работу по выбору температуры и количеству воды выполнит приложение.

Дизайн интуитивной кухни не обязательно выполняет пожелания минимализма, тенденции, популярной уже несколько лет. Модным веянием 2020 года становится винтаж или так называемый стиль Grandmillenial - деревенский шик. Не забудьте о luxury и вспомните о сельских традициях - получится то, что надо. Как выглядит такая кухня? Открытые шкафы переливаются контрастными цветами, а дубовые тумбочки напоминают о лесной свежести.