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Плюсы и минусы "умного дома": что может дать вам искусственный интеллект в 2020 году
17.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интуитивная кухня
Если театр начинается с вешалки, то умный дом - с кухни. Это происходит так. Вы загружаете мобильное приложение и одним кликом меняете освещение - все зависит от того, какое настроение у вас сегодня.
Нажатием кнопки можно открыть шкаф и адаптировать список покупок - причем обновления появляются легко и непринужденно.
Еще один сюрприз: трубопроводный кран прислушается к вашим указаниям и будет течь так, как нужно. Всю работу по выбору температуры и количеству воды выполнит приложение.
Дизайн интуитивной кухни не обязательно выполняет пожелания минимализма, тенденции, популярной уже несколько лет. Модным веянием 2020 года становится винтаж или так называемый стиль Grandmillenial - деревенский шик. Не забудьте о luxury и вспомните о сельских традициях - получится то, что надо. Как выглядит такая кухня? Открытые шкафы переливаются контрастными цветами, а дубовые тумбочки напоминают о лесной свежести.
Практичной покажется также кухня, выполненная в индустриальном стиле. Если вам придутся по вкусу такие
Искусственный интеллект - ваш персональный помощник
Искусственный интеллект лежит в основе умного дома. Каждый девайс является частью Интернета вещей (IoT), при этом все гаджеты взаимодействуют между собой через глобальную сеть. Интернет-провайдеры ищут способ лучше управлять IoT, и свойства искусственного интеллекта являются хорошим инструментом для этого.
Речь идет не только о смартфонах, ноутбуках и планшетах. Телевизоры также переходят в режим smart и способны не только транслировать фильмы с компьютера или телефона, но и, по необходимости, служить зеркалом для хозяина дома.
Smarthome также может похвастаться голосовыми помощниками. Инструменты типа Alexa интегрируются в пространство и контролируют процессы голосовыми командами. Например, заходя в дом, вы можете включить свет, попросив освещение зажечься. То, что еще недавно казалось фантастикой, становится неотъемлемой частью реальности. Вы также можете отдавать приказы,
Между собой связаны система безопасности, климат-контроль и камеры для наблюдения за персоналом. Таким образом, если у человека возникает проблема с конкретным домашним прибором, больше нет необходимости вызывать специализированную поддержку. Теперь достаточно позвонить Интернет-провайдеру, и путем нехитрых манипуляций проблема будет
Хотя искусственный интеллект кажется вершиной изобретательности, он тоже может попасть в беду. В то время, когда весь мир находится в режиме онлайн и передает персональные данные Интернету вещей, киберпреступники не дремлют. Каждые 39 секунд чья-то компьютерная система сталкивается с хакерской атакой. При этом кибермошенники, получив доступ к вашей сети, могут узнать множество информации о вас - чем вы питаетесь и сколько спите, куда предпочитаете ездить, что покупаете и как расплачиваетесь за покупки. Получив хотя бы часть информации, преступники легко составят цифровой портрет личности и смогут "взорвать" налаженный виртуальный быт, снять деньги со счетов. Поэтому рекомендуется пользоваться средствами онлайн-защиты, такими как
Персонализированная система безопасности
Компания PCMag
Спросом пользуются камеры видеонаблюдения. По
Домашний спортзал в духе виртуальной реальности
Кевин Брук, журналист VRFitnessInsider,
При этом виртуальное оборудование для базовой тренировки будет стоить около $400, а полный набор для различных спортивных активностей - максимум $1000. Таким образом, жители умных домов получают возможность сэкономить на абонементе в спортзал и дорогом домашнем оборудовании. А еще каждому будет приятно, воспользовавшись сервисами виртуальной реальности, очутиться на велосипеде в Альпах, а не качать пресс в изрядно надоевшем помещении для фитнеса.
Дань экологии
Конечно же, умные дома "дружат" с экологией. Вне зависимости от того, как именно вы пользуетесь инструментами smart house, у вас есть возможность сократить потребление энергии в несколько раз.
Например, "умный" термостат позволяет полностью контролировать подачу тепла и холодный режим в доме. Некоторые гаджеты предлагают настройки, наиболее подходящие для сокращения энергопотребления, и они основываются на ваших предпочтениях, касающихся температуры воздуха, а также режима дня. Также не будет сложно запрограммировать освещение, и оно будет включаться и выключаться, когда вы входите в дом или уезжаете.
Умный дом - фантастическое изобретение человечества. Он способен быть чутким по отношению к вашим привычкам и потребностям. Запоминая команды, которые вы обычно отдаете, умный дом будет предлагать вам те настройки, которые, по его мнению, придутся вам по вкусу. Остается только наслаждаться комфортным проживанием.
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