Пивзавод «Криница» доверили авторитетному водочнику

Источник материала: Tut.by

Наблюдательный совет пивзавода «Криница» утвердил нового гендиректора предприятия. Им стал Леонид Кучерявый, сообщает пресс-служба госконцерна «Белгоспищепрома», под контролем которой находится пивзавод.





Предыдущий гендиректор «Криницы» Александр Кижук покинул этот пост в начале мая 2020 года после шести лет руководства пивоваренной госкомпанией. По случаю ухода он написал открытое письмо сотрудникам, акционерам, партнерам и ценителям пива.

Выручка «Криницы» в 2019 году составила почти 100 млн рублей. При этом был получен чистый убыток в размере 6,3 млн рублей.

Известно, что на протяжении последних лет госкомпания пыталась загрузить мощности и улучшить свои финансовые показатели. В 2018 году Кижук говорил , что около 50% продукции пивзавод производит под заказ крупнейшего ритейлера «Евроторг».

У «Криницы» также подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по поиску стратегического инвестора для госзавода.

Леонид Кучервый — известный человек в водочном бизнесе. Он родился 5 марта 1959 года в Климовичах. Закончил Суворовское училище, Могилевский технологический институт по специальности «технология бродильных производств» и Академию управления при президенте. После службы в армии работал в «Климовичспиртпроме». В августе 1984 года перешел на «Минск Кристалл», где прошел путь от мастера до руководителя предприятия. Гендиректором «Минск Кристалл» назначен 11 ноября 2002 года. Кучерявый проработал на этой должности 9 лет. За прошедшее время его фамилия несколько раз фигурировала в контексте разборок с силовиками. Но топ-менеджер вышел сухим из воды. После ухода из «Минск Кристалла» он возглавил частную компанию «Белвингрупп», которая занималась дистрибуцией и производством крепкого алкоголя.