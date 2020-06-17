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Пивзавод «Криница» доверили авторитетному водочнику
17.06.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наблюдательный совет пивзавода «Криница» утвердил нового гендиректора предприятия. Им стал Леонид Кучерявый,
Предыдущий гендиректор «Криницы» Александр Кижук покинул этот пост в начале мая 2020 года после шести лет руководства пивоваренной госкомпанией. По случаю ухода он написал
Выручка «Криницы» в 2019 году составила почти 100 млн рублей. При этом был получен чистый убыток в размере 6,3 млн рублей.
Известно, что на протяжении последних лет госкомпания пыталась загрузить мощности и улучшить свои финансовые показатели. В 2018 году Кижук
У «Криницы» также подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития по поиску стратегического инвестора для госзавода.
Леонид Кучервый — известный человек в водочном бизнесе. Он родился 5 марта 1959 года в Климовичах. Закончил Суворовское училище, Могилевский технологический институт по специальности «технология бродильных производств» и Академию управления при президенте. После службы в армии работал в «Климовичспиртпроме». В августе 1984 года перешел на «Минск Кристалл», где прошел путь от мастера до руководителя предприятия. Гендиректором «Минск Кристалл»
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Наблюдательный совет пивзавода «Криница» утвердил нового гендиректора предприятия. Им стал Леонид Кучерявый
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