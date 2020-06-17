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Лукашенко постарается удвоить зарплаты. В следующей пятилетке

17.06.2020 09:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Часть граждан страны получает очень низкую зарплату из-за плохой работы экономики.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками «Гродно Азот» 16 июня, передает пресс-служба президента.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, - сказал он. - Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем».

Президент напомнил, что Гродненская область достигла больших успехов в промышленности и сельском хозяйстве. Но так было не всегда.

«Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины», - сказал глава государства.

По его словам, за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров - почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

Во время поездки в Гродно президент также отметил, что главная задача сейчас - восстанавливать экономику, в чатности, экспорт.

О зарплате

  • Президент не раз подчеркивал, что работники бюджетной сферы Беларуси получают слишком маленькую зарплату, и ее необходимо увеличить. Однако дело никак не удается сдвинуть с мертвой точки.
  • Ранее власти заявляли, что оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года. В Министерстве труда и соцзащиты подчеркивали, что изменится не величина самой зарплаты, а система расчета, которая, в свою очередь, приедет к увеличению дохода.
  • Для расчета труда бюджетников начала использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии.
  • Однако работники некоторых бюджетных организаций в начале 2020 года получили зарплаты меньше, чем в прошлом году. В Комитете госконтроля сообщали, что изучают ситуацию. По их предположениям, наниматели неправильно объяснили работникам критерии оценки.
  • После этого в министерстве труда и соцзащиты заявили, что поступающие данные о снижении в январе уровня зарплаты бюджетников не подтвердились.
  • Глава государства 17 февраля поинтересовался у министра финансов Максима Ермоловича, выполняются ли обязательства по зарплатам бюджетников. «В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета», - спросил он.
  • Ермолович после встречи завил, что планы по поддержанию уровня заработной платы для бюджетников, пенсий, будут безусловно выполнены правительством в 2020 году. Такое поручение дал президент.

 
Теги: Гродно
 
 
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Часть граждан страны получает очень низкую зарплату из-за плохой работы экономики.
 
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