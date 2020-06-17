Лукашенко постарается удвоить зарплаты. В следующей пятилетке

Часть граждан страны получает очень низкую зарплату из-за плохой работы экономики.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками «Гродно Азот» 16 июня, передает пресс-служба президента.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, - сказал он. - Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем».

Президент напомнил, что Гродненская область достигла больших успехов в промышленности и сельском хозяйстве. Но так было не всегда.

«Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины», - сказал глава государства.

По его словам, за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров - почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

Во время поездки в Гродно президент также отметил, что главная задача сейчас - восстанавливать экономику, в чатности, экспорт.

О зарплате