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Победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года» стали 22 предприятия

17.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года» стали 22 предприятия

Победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года» стали 22 предприятия, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Обычно на протяжении многих лет в конце мая мы проводили церемонию чествования и награждения победителей конкурса, подводили итоги и отмечали достижения, которые приносят наши предприятия в экспортном направлении. Мы сожалеем, что в этом году вынуждены перейти в другой формат, хотя сохраняем желание все же провести дружескую встречу с победителями и надеемся, что сможем это сделать в сентябре», — отметил председатель БелТПП. Владимир Улахович подчеркнул, что экспорт для Беларуси — важнейший элемент экономической жизни, особенно с учетом того, что экономический профиль страны — промышленный, а сельское хозяйство носит индустриальный характер.

Конкурс традиционно проводится по 22 номинациям. В каждой из них были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами. В этот раз в финал вышли 163 предприятия, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

По информации руководителя палаты, в среднем в каждой номинации в финал вышли по 7 предприятий, но были и традиционно популярные. В номинации «Предприятия малого и среднего бизнеса» финалистами стали 20 предприятий, среди финалистов «Металлургии» — 24 предприятия, «Молочной продукции» — 16 производителей.

Победителями конкурса в этом году стали ПУП «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», государственное лесохозяйственное учреждение «Оршанский лесхоз», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», иностранное ООО «ВМГ Индустри», ООО «Производственное объединение «Энергокомплект», ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», ЗАО «Штадлер Минск», иностранное производственное УП «ВИК — здоровье животных», совместное ООО «Конте Спа», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», белорусско-германское совместное предприятие ООО «Санта Бремор», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», совместное ООО «АлюминТехно», ООО «Альянспласт», ОАО «Гомельский химический завод», иностранное ООО «ЭПАМ Системз», республиканское транспортно-экспедиционное УП «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», ОАО «Буровая компания «Дельта», ООО «Терра Моторс» и совместное ООО «ТрансЭкспедиция».

Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет $8,847 млрд, или 21% общего объема экспорта за прошлый год по стране. География их поставок составила 113 стран.

Основным организатором конкурса выступает БелТПП.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года» стали 22 предприятия, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает...
 
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