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Курсы валют на 17 июня

17.06.2020 10:42 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О курсах валют. Рубль укрепился к доллару. В итоге курс на сегодня - 2 рубля 37 копеек. Евро немного подорожал. До 2 рублей 69 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта незначительно ослабла, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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О курсах валют. Рубль укрепился к доллару. В итоге курс на сегодня - 2 рубля 37 копеек. Евро немного подорожал. До 2 рублей 69 копеек. По отношению к российскому рублю...
 
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