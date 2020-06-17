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Белорусскому бизнесу предлагают безлимит с неограниченной скоростью

17.06.2020 15:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью интернета.

В стартовый пакет «Бизнес Unlim 2.0» входят: безлимитные минуты внутри МТС и в другие сети, интернет на скорости до 512 Кбит/сек. Чтобы изменить скорость интернета на более высокую или воспользоваться передачей данных без ограничений по скорости, на «Бизнес Unlim 2.0» достаточно подключить одну из услуг «Повышение скорости».

 

Услуга

Повышение скорости (до 1 Мбит/сек)

Повышение скорости (до 2 Мбит/сек)

Повышение скорости без ограничений

Стоимость, руб./мес.

2,5

5,5

34,5

Максимальная скорость

1 Мбит/сек

2 Мбит/сек

без ограничений
Ежемесячный платеж до 30 сентября 2020 г. на «Бизнес Unlim 2.0» составляет 14,50 рубля, далее стоимость составит 19,50 рубля в месяц. Скидка предоставляется всем абонентам автоматически — при подключении или при смене тарифного плана.

Подробнее о новом корпоративном тарифе «Бизнес Unlim 2.0» смотрите здесь.

 
 
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МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью...
 
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