Белорусскому бизнесу предлагают безлимит с неограниченной скоростью

МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью интернета.

В стартовый пакет «Бизнес Unlim 2.0» входят: безлимитные минуты внутри МТС и в другие сети, интернет на скорости до 512 Кбит/сек. Чтобы изменить скорость интернета на более высокую или воспользоваться передачей данных без ограничений по скорости, на «Бизнес Unlim 2.0» достаточно подключить одну из услуг «Повышение скорости».

Услуга Повышение скорости (до 1 Мбит/сек) Повышение скорости (до 2 Мбит/сек) Повышение скорости без ограничений Стоимость, руб./мес. 2,5 5,5 34,5 Максимальная скорость 1 Мбит/сек 2 Мбит/сек без ограничений

Ежемесячный платеж до 30 сентября 2020 г. на «Бизнес Unlim 2.0» составляет 14,50 рубля, далее стоимость составит 19,50 рубля в месяц. Скидка предоставляется всем абонентам автоматически — при подключении или при смене тарифного плана.