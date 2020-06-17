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Белорусскому бизнесу предлагают безлимит с неограниченной скоростью
17.06.2020 15:16 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью интернета.
В стартовый пакет «Бизнес Unlim 2.0» входят: безлимитные минуты внутри МТС и в другие сети, интернет на скорости до 512 Кбит/сек. Чтобы изменить скорость интернета на более высокую или воспользоваться передачей данных без ограничений по скорости, на «Бизнес Unlim 2.0» достаточно подключить одну из услуг «Повышение скорости».
Ежемесячный платеж до 30 сентября 2020 г. на «Бизнес Unlim 2.0» составляет 14,50 рубля, далее стоимость составит 19,50 рубля в месяц. Скидка предоставляется всем абонентам автоматически — при подключении или при смене тарифного плана.
Подробнее о новом корпоративном тарифе «Бизнес Unlim 2.0» смотрите
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МТС предлагает корпоративным клиентам подключиться на новый тарифный план «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и возможностью управления скоростью...
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