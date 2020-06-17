Решить проблемы с занятостью можно только через поддержку малого бизнеса. Но государство его не замечает

Источник материала: Tut.by

Ежегодная отчетность малых и микроорганизаций показывает, что именно они создают новые рабочие места в стране. Пока крупные и средние предприятия занимались оптимизацией численности трудовых коллективов, что только в 2019 году привело к сокращению более 46 тыс. работников, малый бизнес за этот же период принял почти 36 тыс. новых работников. Исходя из этих данных, позиция государства по поддержке крупных предприятий под предлогом сохранения численности трудовых коллективов выглядит оторванной от реальности, считают эксперты «Кошта урада» . Хотите сохранить рабочие места — окажите государственную поддержку малому бизнесу, крупные предприятия увольнять работников не прекратят.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Белстат, кроме ежемесячно публикуемой информации по количеству принятых и уволенных в различных отраслях экономики по крупным и средним предприятиям, ежегодно собирает и публикует информацию по приему и увольнению работников по малым и микроорганизациям. В конце мая 2020 года такая информация была опубликована по результатам 2019 года.

В 2019 году малый бизнес принял на работу 267,4 тыс. человека, а уволено было 231,6 тыс. человек. Чистый прием на работу- 35,8 тыс. человек.

Ситуация по регулярно отчитывающимся крупным и средним предприятиям была следующей: принято на работу — 689,8 тыс. человек, уволено — 736,1 тыс. человек. Чистые увольнения — 46,3 тыс. человек.

Из этих данных следует, что пока крупный и средний бизнес (а это в основном предприятия с высокой долей государственной собственности, либо находящиеся под управлением государства) больше увольнял, чем устраивал на работу, в малом бизнесе нанимали новых работников, в том числе, уволенных с крупных и средних предприятий. Часть новых рабочих мест могла быть создана в результате реорганизации крупных и средних предприятий в малые и микроорганизации.

Разница между чистыми увольнениями в крупном и среднем бизнесе и чистыми приемом на работу в мелком бизнесе может быть объяснена демографической ситуацией в стране и большим числом уходящих на пенсию работников по сравнению с теми, кто только приступает к трудовой деятельности.

Почти резиновый… Минск

В региональном разрезе наблюдается значительное различие в активности создания новых рабочих мест в малом бизнесе между Минском и регионами.

На долю Минска пришлось 55% от чистого приема на работу или 19,6 тыс. человек за 2019 год. При этом в столице проживает лишь 21% от населения страны. Только в Минске малый бизнес не просто смог компенсировать сокращения на крупных и средних предприятиях, но и дополнительно набрать на работу 15,9 тыс. человек. Фактически, Минск стал центром притяжения работников со всей страны, что объясняется высокой зарплатой, низким уровнем цен и большими возможностями по трудоустройству.

Во всех остальных регионах страны малый бизнес принимал на работу больше работников по сравнению с количеством уволенных, однако не смог компенсировать повсеместные сокращения на крупных и средних предприятиях.

За исключением Минска, наибольший чистый прием работников в малом бизнесе отмечен в Минской области (5 855 человек), что объясняется близостью к столице.

Наименьший чистый прием на работу малым бизнесом отмечен в Гомельской области — 1365 человек. Гомельская область лидировала и по общему количеству уволенных в целом всеми видами бизнеса (малым, крупным и средним). За 2019 году работу в регионе потеряли 6735 человек.

Какие отрасли малого бизнеса набирают новых работников?

В отличие от крупных и средних предприятия, малый бизнес за исключением текстильного и швейного производства, химической промышленности и деревообработки принимал на работу чаще, чем увольнял.

Наибольший чистый прием на работу в целом по стране зафиксирован в сфере оптовой торговли — 6526 человек. Около 5000 человек из этого количества было набрано в Минске и Минской области.

В сфере информации и связи было принято на работу на 6 408 человек больше, чем уволено. Это один из немногих видов деятельности, в котором представители крупных и средних предприятий также отчитались о чистом приеме на работу сотрудников. Суммарный чистый прием на работу в сфере информации и связи — 9745 человек.

На третьем месте по количеству работников, принятых на чистой основе — строительство. Малый бизнес в этой сфере увеличился на 5 128 человек. Если исходить из количества уволенных из крупных и средних строительных фирм, то можно предположить, что большая часть уволенных перешла на работу в малый бизнес.

Одной из наблюдаемых тенденций является расширение некоторых направлений в экономике исключительно силами малого бизнеса.

Сфера предоставление услуг по временному проживанию и питанию приняла на работу дополнительно 2510 человек, при этом чистый прием работников осуществлял только малый бизнес. Похожая ситуация — в сфере профессиональной и научно-технической деятельности. На чистой основе малый бизнес принял на работу 1927 человек.

Малый бизнес чутко реагирует на проблемы спроса, что позволяет оперативнее решать вопросы кадров. Наибольшие проблемы в 2019 году возникли у швейных предприятий, при этом малые предприятия смогли сократить число работников в данной сфере на 396 человек, в то время как крупные и средние предприятия за 2019 год сократили на чистой основе 3703 работников. Наибольшее сокращения ощутили на себе швейники Брестской области.

На текущий момент не крупный или средний бизнес, а именно малый бизнес стал помощником для государства в части занятости людей, уволенных по тем или иным причинам. Отдельные направления в экономике развиваются быстрее, а иногда и исключительно за счет усилий малых предприятий. Именно малый бизнес в регионах удерживает граждан от миграции в более привлекательных с точки зрения трудоустройства локации.

В этой связи совершенно странными выглядят меры по поддержке экономики в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Указ №143 от 24 апреля 2020 года практически не затронет большинство малых предприятий и микроорганизаций, которые в 2019 году создавали новые рабочие места. Считать поддержкой налоговые каникулы за один квартал на фоне различных льгот, отсрочек платежей, и иных форм помощи для крупных предприятий не представляется возможным. Декларируя на всех уровнях необходимость создания новых рабочих мест, государство фактически не замечает тех, кто их реально создает.

Соответственно закрытие многих малых предприятий в 2020 году в связи с пандемией создаст ожидаемое давление на рынке труда, высвобожденные работники не смогут получить быстро новое рабочее место, что приведет к усилению социальной напряженности в обществе и увеличению количество вопросов к власти, не сумевшей адекватно отреагировать на кризисные явления и поддержать бизнес.

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