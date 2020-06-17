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Правительство скорректировало квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №340 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Производство спирта этилового ректификованного из пищевого сырья увеличено до 8,735 млн дал (ранее 8,71 млн дал).

Квота на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных увеличена с 4,691 млн дал до 4,771 млн дал. Квота на выпуск вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии уменьшена с 4,816 млн дал до 4 779,2 млн дал.

Выпуск бренди составит 164 тыс. дал (прежняя квота — 162 тыс. дал), рома — 31,5 тыс. дал (ранее 21,5 тыс. дал).

Установлена квота для кулера винного виноградного — 20 тыс. дал.

Квота на производство крепких спиртных напитков выросла с 96 тыс. дал до 334 тыс. дал.

БелТА