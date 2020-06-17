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БМЗ и Гомсельмаш - вопросы господдержки

Гомсельмаш - 140 % экспорта

Гомсельмаш. Перспективные экспортные направления

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективные экспортные направления Гомсельмаша - Африканский континент и Китай БМЗ и Гомсельмаш - вопросы господдержки Сегодня вице-премьер Беларуси Юрий Назаров с рабочим визитом посетил Гомельскую область. Главный повод -...

Сегодня вице-премьер Беларуси Юрий Назаров с рабочим визитом посетил Гомельскую область. Главный повод - ознакомиться с работой промышленных гигантов региона. Первая точка маршрута - Белорусский металлургический завод. В прошлом году предприятие вышло на новые рынки сбыта, поставило в 65 стран более 2 миллионов тонн металлопродукции, в том числе инновационной. За 5 месяцев этого года БМЗ уже выплавил миллион 77 тысяч тонн стали. Более 80 % отгружено на экспорт. При этом кризис в мировой экономике, связанный с эпидемиологической ситуацией, ощутимо отражается и на финансовой устойчивости белорусских предприятий. Некоторым необходима господдержка. Этот вопрос и стал ключевым на встречах вице-премьера с руководителями БМЗ и Гомсельмаша.Сейчас перед предприятиями стоит задача - отрегулировать систему поставок, сократить логистические затраты и проработать вопрос повышения конкурентоспособности белорусской продукции. Перспективные экспортные направления - Африканский континент и Китай.