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Газпромбанк счел несущественными для себя последствия ситуации с белорусской «дочкой»
17.06.2020 21:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская группа компаний Газпромбанк, один из ключевых акционеров Белгазпромбанка, 17 июня
На минувшей неделе Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовные дела в отношении ряда членов правления Белгазпромбанка. Они были
«На дату выпуска настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации менеджмент оценивает возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Республики Беларусь для группы как несущественные», следует из отчета Газпромбанка по МСФО.
По данным
«Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, который 20 лет возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.
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Российская группа компаний Газпромбанк, один из ключевых акционеров Белгазпромбанка, 17 июня опубликовала результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в...
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