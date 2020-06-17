Газпромбанк счел несущественными для себя последствия ситуации с белорусской «дочкой»

Источник материала: Tut.by

Российская группа компаний Газпромбанк, один из ключевых акционеров Белгазпромбанка, 17 июня опубликовала результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В материалах дана оценка менеджмента на возможные экономические последствия для группы от действий госорганов Беларуси в отношении Белгазпромбанка.

На минувшей неделе Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси возбудил уголовные дела в отношении ряда членов правления Белгазпромбанка. Они были задержаны . В итоге правление Нацбанка Беларуси ввело с 15 июня временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Полномочия членов правления белорусского банка прекращены.

«На дату выпуска настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации менеджмент оценивает возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Республики Беларусь для группы как несущественные», следует из отчета Газпромбанка по МСФО.

По данным Интерфакса , доля Белгазпромбанка в активах группы Газпромбанка по итогам 2019 года составляла 2% (147 млрд российских рублей из 6,68 трлн российских рублей).

«Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, который 20 лет возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.