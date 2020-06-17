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Бывший главный инженер «Минск Кристалла» получил 6 лет колонии по делу о взятке и служебном подлоге
18.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему главному инженеру ОАО «Минск Кристалл» по делу о получении взятки и служебном подлоге,
Напомним, в октябре прошлого года КГБ заявил о раскрытии
Заседание прошло 16 июня. Обвиняемый работал главным инженером ОАО «Минск Кристалл», являлся членом комиссии организации по противодействию коррупции.
В суде сообщили, что бывший главный инженер ОАО «Минск Кристалл» с июля 2017 года по сентябрь 2019-го из корыстной заинтересованности вступил в сговор с директором ОДО «Эталон-Маркет». Обвиняемый должен был получить 20 тысяч евро за содействие в признании ОДО «Эталон-Маркет» победителем в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Минск Кристалл», а также в заключении хозяйственных договоров и оплаты со стороны ОАО «Минск Кристалл» ремонта трубопроводов и поставки оборудования.
По материалам дела, обвиняемый с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года получил от директора «Эталон-Маркета» 9,5 тысячи евро и 4,5 тысячи долларов, но не довел дело до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Также экс-инженер предприятия в июне 2018 года составил и выдал заведомо ложный документ, чтобы помочь директору ОДО «Эталон-Маркет» избежать оплаты штрафа из-за несвоевременного выполнения ОДО «Эталон-Маркет» работ по договору строительного подряда.
Обвиняемого признали виновным в покушении на принятие должностным лицом для себя материальных ценностей, получении взятки, составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного документа, совершенных из корыстной заинтересованности.
Обвиняемого приговорили к лишению свободы на 7 лет в колонии усиленного режима. Бывший главный инженер должен выплатить штраф 2 тысячи базовых величин (54 тысячи рублей), мужчина также лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет. По амнистии к 75-летию Победы срок наказания сокращен на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Суд Заводского района Минска вынес приговор бывшему главному инженеру ОАО «Минск Кристалл» по делу о получении взятки и служебном подлоге, сообщает пресс-служба...
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