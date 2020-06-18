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Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

18.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В последние годы Минск раздражает любителей комфортной жизни стремлением на каждом пятачке поставить 25-этажку. "Комфортного малоэтажного жилья нет", - сетуют те, кто изучает новостройки. Realt.by решил показать, что есть. Просто нужно знать, где искать. Первым "отыскали" закрытый квартал таунхаусов в Сельхозпоселке, на Можайского.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

В жилой комплекс входят две линии таунхаусов, два двухквартирных блокированных дома и клубный четырехэтажный дом.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

Весь комплекс - за забором, охраняемый, и это серьезно.

- Жители наверняка бы не хотели, чтобы вы про него писали, поэтому извините - внутрь нельзя, - вежливо отказал работник товарищества собственников в съемке "изнутри".

И он прав: часть участков при квартирах - частная территория, которую с улицы не рассмотреть. А значит, и фотографировать без разрешения собственника - незаконно. Опрашивать же всех собственников в наши планы не входит. Поэтому фотографируем только то, что видно с улицы.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

Этот малоэтажный квартал строил коммерческий застройщик в 2000-м. Метры тут стоили немалых денег, и квартиры построили люди с соответствующим уровнем дохода. Часть имен и сейчас на слуху, по номерам на машинах видно, что живут тут не только граждане РБ, но и россияне, и граждане ЕС. Номера в целях сохранения спокойствия жителей мы "замазали".

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

Впрочем, белорусские реалии не меняются - сколько бы не заплатил за строительство, не факт, что получишь идеальное качество. На штукатурке трещины - значит, здание "усаживалось". В малоэтажном строительстве это обнажает косяк с фундаментом. Сейчас, говорят представители ТС, все, наконец, устаканилось и "усело". Приведут в порядок фасады, и проблему можно считать решенной.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

У квартала, естественно, все коммуникации - центральные. Вода из скважины, говорят, превосходная, вполне можно пить из-под крана. 

Вокруг сохранился приличного вида частный сектор, который радует глаз зеленью. Да, до остановок общественного транспорта на Богдановича нужно пройтись, но идти приятно - асфальт хороший. Впрочем, к кварталу за час подъехало три машины, две из них - такси. Очевидно, жители предпочитают пешком не ходить.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

В некоторых таунхаусах есть свои крошечные участки, по 15-20 квадратных метров - от заднего входа до забора. Видно, что устройством "заднего двора" мало кто интересуется - всего у пары квартир есть мангалы, у кого-то стоит детский батут. Зато у всех на крылечке стулья.

Несколько квартир имеют вход с улицы, что делает их обособленными.

Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

В квартале продаются три объекта.

Трехкомнатная квартира площадью 74 квадратных метра расположена в четырехэтажном клубном доме. "Свое индивидуальное отопление – котел. Всегда тепло и комфортно. В подъезде всего 7 квартир, огороженная территория и видеонаблюдение, своя парковка для жителей дома. Ухоженная территория, свой садовник и уборщики, респектабельные соседи, рядом с центром города. Экологически чистый район, чистая вода. Минимум соседей, что актуально в наше время". Предлагают квартиру за 139 тысяч долларов в эквиваленте.

Обжитая двухуровневая квартира в таунхаусе площадью 171 квадратный метр выставлена за 210 тысяч условных единиц, всего за 1228 $/кв.м. Объявление скромное: "мебель, встроенные шкафы, металлическая дверь, сигнализация, стеклопакеты, счетчики воды, гараж, стоянка автомобиля, бытовая техника, домофон, центр города, зеленая зона".

Есть еще одно - трехуровневое плюс подвал - предложение. Квартира площадью 310 квадратных метров с отдельным входом с улицы использовалась под офис, так что ее можно причислить к "жилью без отделки". Предлагается за 228 тысяч долларов, а это по 735 долларов за квадратный метр.

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Теги: Минск
 
 
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В последние годы Минск раздражает любителей комфортной жизни стремлением на каждом пятачке поставить 25-этажку. "Комфортного малоэтажного жилья нет", - сетуют те,...
 
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