Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке

Весь комплекс - за забором, охраняемый, и это серьезно.

- Жители наверняка бы не хотели, чтобы вы про него писали, поэтому извините - внутрь нельзя, - вежливо отказал работник товарищества собственников в съемке "изнутри".

И он прав: часть участков при квартирах - частная территория, которую с улицы не рассмотреть. А значит, и фотографировать без разрешения собственника - незаконно. Опрашивать же всех собственников в наши планы не входит. Поэтому фотографируем только то, что видно с улицы.