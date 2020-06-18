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Неизвестные кварталы Минска: как выглядят уникальные белые таунхаусы в Сельхозпоселке
18.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В последние годы Минск раздражает любителей комфортной жизни стремлением на каждом пятачке поставить 25-этажку. "Комфортного малоэтажного жилья нет", - сетуют те, кто изучает
Весь комплекс - за забором, охраняемый, и это серьезно.
- Жители наверняка бы не хотели, чтобы вы про него писали, поэтому извините - внутрь нельзя, - вежливо отказал работник товарищества собственников в съемке "изнутри".
И он прав: часть участков при квартирах - частная территория, которую с улицы не рассмотреть. А значит, и фотографировать без разрешения собственника - незаконно. Опрашивать же всех собственников в наши планы не входит. Поэтому фотографируем только то, что видно с улицы.
Этот малоэтажный квартал строил коммерческий застройщик в 2000-м. Метры тут стоили немалых денег, и квартиры построили люди с соответствующим уровнем дохода. Часть имен и сейчас на слуху, по номерам на машинах видно, что живут тут не только граждане РБ, но и россияне, и граждане ЕС. Номера в целях сохранения спокойствия жителей мы "замазали".
Впрочем, белорусские реалии не меняются - сколько бы не заплатил за строительство, не факт, что получишь идеальное качество. На штукатурке трещины - значит, здание "усаживалось". В малоэтажном строительстве это обнажает косяк с фундаментом. Сейчас, говорят представители ТС, все, наконец, устаканилось и "усело". Приведут в порядок фасады, и проблему можно считать решенной.
У квартала, естественно, все коммуникации - центральные. Вода из скважины, говорят, превосходная, вполне можно пить из-под крана.
Вокруг сохранился приличного вида частный сектор, который радует глаз зеленью. Да, до остановок общественного транспорта на Богдановича нужно пройтись, но идти приятно - асфальт хороший. Впрочем, к кварталу за час подъехало три машины, две из них - такси. Очевидно, жители предпочитают пешком не ходить.
В некоторых таунхаусах есть свои крошечные участки, по 15-20 квадратных метров - от заднего входа до забора. Видно, что устройством "заднего двора" мало кто интересуется - всего у пары квартир есть мангалы, у кого-то стоит детский батут. Зато у всех на крылечке стулья.
Несколько квартир имеют вход с улицы, что делает их обособленными.
В квартале продаются три объекта.
Обжитая двухуровневая
Есть еще одно - трехуровневое плюс подвал - предложение.
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В последние годы Минск раздражает любителей комфортной жизни стремлением на каждом пятачке поставить 25-этажку. "Комфортного малоэтажного жилья нет", - сетуют те,...
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