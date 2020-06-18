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Будет отдача и от второго укоса

18.06.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

О своей работе на кормозаготовке рассказали механизаторы филиала “Азот Агро”.

Руслан Острейко:
- С 16 лет я работаю на тракторе, и эта работа всегда приносила удовлетворение. Невзирая даже на то, что в период страды приходится рано вставать, поздно заканчивать работу.
Думаю, что труд хлебороба, животновода, механизатора, всех тех, кто работает на своей земле, был и будет в почете.
В отделении работает много молодых и опытных механизаторов, которые навсегда связали свою жизнь с родными местами. Работает в хозяйстве и моя супруга (секретарем в филиале "Азот Агро").

Будет отдача и от второго укоса

Михаил Ярмош:
- 29 лет работаю механизатором, когда-то на бензовозе обеспечивал топливом технику хозяйства. В эти июньские дни мы обеспечиваем запас кормов для общественного поголовья скота, и чтобы это сделать - нужно хорошо потрудиться. В том, что беспрерывным потоком со скошенными травами идет техника на фермы - посильный вклад каждого человека, задействованного в процесс кормозаготовок.

Будет отдача и от второго укоса

Евгений Клебеко:
- Скосив 50 гектаров трав за день - видишь результаты своего труда. В районе д. Поддуды травы этого года действительно буйные и сочные, а поле позволяет развернуть работы в полную силу.
Скошенные травы, подвяленные на солнце, высохшие, не тронутые дождем, опустевшее после косьбы поле - в этом и есть смысл работы каждого дня.
Сезон косьбы трав во время первого укоса - это основные объемы зеленой массы. Нужно пользоваться моментом.

Будет отдача и от второго укоса

Будет отдача и от второго укоса

Качественным полноценным горячим питанием механизаторов в период кормозаготовок обеспечивают повар отделения "Лелюки" Людмила Владимировна Шарая и Марина Викторовна Нехведович, заведующая столовой Людмила Иосифовна Петькан.

Будет отдача и от второго укоса


П. ВЛАДИН. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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О своей работе на кормозаготовке рассказали механизаторы филиала “Азот Агро”. Руслан Острейко:- С 16 лет я работаю на тракторе, и эта работа...
 
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