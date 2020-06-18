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Александр Лукашенко: Не нужно цепляться к людям по мелочам
18.06.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проектам кодексов об административной ответственности,
Президент подчеркнул, что необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования.
— Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам, — сказал Лукашенко.
(Будет дополнено)
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Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.
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