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Александр Лукашенко: Не нужно цепляться к людям по мелочам

18.06.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проектам кодексов об административной ответственности, сообщает телеграм-канал ATN_News.


Фото: пресс-служба президента

Президент подчеркнул, что необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования.

— Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам, — сказал Лукашенко.

(Будет дополнено)

 
 
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Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.
 
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