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Право аренды универсама «Столичный» в центре Минска выкупил новый хозяин

19.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Право аренды универсама «Столичный» возле ЦУМа продано за 600 тысяч рублей. Об этом Realt.by рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Всего на аукцион поступили 5 заявок.

Право аренды универсама «Столичный» в центре Минска выкупил новый хозяин
Фото: Яндекс. Карта

В описании объекта торгов указано: «торговое помещение 1962 года постройки на 1-м этаже (торговый и обеденные залы — 1155,6 кв. м) и в подвале пятиэтажного жилого дома. Четыре отдельных входа. Имеются отопление, искусственное и естественное освещение, энергоснабжение, санузлы. ТК „Столичный“ оснащен инженерным и торгово-технологическим оборудованием, при необходимости победитель аукциона может заключить отдельный договор аренды оборудования».

Интересное условие аукциона — сохранение наименования торгового объекта «Столичный», сохранение объекта общественного питания, проведение ремонта гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец ТК «Столичный». Все работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат. При этом договор аренды заключается сроком на пять лет.

Как мы писали ранее, интерес к универсаму проявляли крупные торговые сети. Был интерес и со стороны крупной сети быстрого питания.

Сейчас организаторы торгов будут в течение трех дней ожидать полной оплаты лота.

 
 
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Право аренды универсама «Столичный» возле ЦУМа продано за 600 тысяч рублей. Об этом Realt.by рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов...
 
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