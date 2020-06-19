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Право аренды универсама «Столичный» в центре Минска выкупил новый хозяин
19.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Право аренды универсама «Столичный» возле ЦУМа продано за 600 тысяч рублей. Об этом Realt.by рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Всего на
В описании объекта торгов указано: «торговое помещение 1962 года постройки на 1-м этаже (торговый и обеденные залы — 1155,6 кв. м) и в подвале пятиэтажного жилого дома. Четыре отдельных входа. Имеются отопление, искусственное и естественное освещение, энергоснабжение, санузлы. ТК „Столичный“ оснащен инженерным и торгово-технологическим оборудованием, при необходимости победитель аукциона может заключить отдельный договор аренды оборудования».
Интересное условие аукциона — сохранение наименования торгового объекта «Столичный», сохранение объекта общественного питания, проведение ремонта гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец ТК «Столичный». Все работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат. При этом договор аренды заключается сроком на пять лет.
Как мы
Сейчас организаторы торгов будут в течение трех дней ожидать полной оплаты лота.
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Право аренды универсама «Столичный» возле ЦУМа продано за 600 тысяч рублей. Об этом Realt.by рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов...
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