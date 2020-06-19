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Высокопоставленные чиновники массово посещают госпредприятия. Обещают поддержку и светлое будущее
19.06.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За прошедшую неделю руководство Администрации президента, Совмина и Совета республики совершило ряд поездок на крупные госпредприятия по всей стране. Высокопоставленные чиновники, следуя рекомендациям Александра Лукашенко, провели встречи с трудовыми коллективами и пообещали меры поддержки.
Больше всех преуспела спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Сначала она посетила жодинский
17 июня Наталья Кочанова посетила Барановичи, которые входят в число 11 городов ускоренного развития с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Там она ознакомилась с работой производственного хлопчатобумажного объединения и комбината хлебопродуктов. Кочанову интересовало, как складывается экономика этих предприятий, какую зарплату получают люди (средняя за апрель в городе — 977,7 рублей), какое у них настроение, как выполняется программа развития Барановичей.
Подводя итоги рабочей поездки, Кочанова отметила, что удовлетворена увиденным в Барановичах.
— И задача, которая была поставлена президентом — к 1 августа иметь в Барановичах среднюю зарплату в тысячу рублей, — будет выполнена, —
В официальную хронику не вошла встреча Кочановой с местными оппозиционерами и членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. Собралось около 30 человек. По мнению собеседника TUT.BY, целью его было «
Бобруйск — еще один город ускоренного развития. Так как Министерство экономики ведет мониторинг таких городов, то глава ведомства Александр Червяков
Спустя несколько дней в Бобруйск наведался глава Администрации президента Игорь Сергеенко. Он посетил «Фандок» и «Белшину». Внешние факторы осложнили работу этих заводов, однако сейчас сбыт продукции приходит в норму.
Во время визита было много разговоров и о проблемах людей. Рабочие интересовались вопросами пандемии, сохранения рабочих мест, помощи молодым семьям и организацией отдыха.
— В целом я бы хотел отметить, что город и трудовые коллективы, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, живут полноценной рабочей спокойной жизнью. Да, людей волнуют многие житейские вопросы, на которые руководство города в состоянии дать ответы, оказать посильную помощь, решить те или иные проблемы, — сказал Сергеенко, слова которого приводит
Игорь Сергеенко также побывал с рабочей поездкой в Молодечно. Он ознакомился с работой филиала «Молодечненские электрические сети» «Минскэнерго» и «ЭНЭФ», а также встретился с коллективами предприятий.
Свой первый визит в роли премьер-министра Роман Головченко
— Как президент образное выражение использовал, вертолетных денег не будет. В каждом конкретном случае смотрится, что будет задействоваться, бюджет напрямую для решения каких-либо вопросов, долговые инструменты, заемные инструменты, банковские — в зависимости от кредитного портфеля предприятия. Но это будут точечные меры поддержки, — заверил он.
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров посетил Белорусский металлургический завод и холдинг «Гомсельмаш» и также пообещал, что государство окажет им поддержку.
У БМЗ «скукожились» традиционные рынки. Проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления.
«Сейчас надо „разрулить“ ситуацию, подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя уверенно чувствовать. Поэтому сейчас совместно с банками вырабатываем решение, как это оздоровление провести», — сказал Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства.
По «Гомсельмашу» ситуация несколько проще. Скоро будет подписан указ о реструктуризации задолженностей сельхозхолдинга.
Вице-премьер Игорь Петришенко побывал на «Белмедпрепаратах», где говорится к запуску новое производство противоопухолевых препаратов. Таким образом страна «практически выйдет на стопроцентное закрытие потребностей по противоопухолевым препаратам». Сейчас идет подбор соответствующего высококвалифицированного персонала, чтобы он грамотно эксплуатировал современное оборудование.
Еще один вице-премьер Владимир Кухарев
18 июня Кухарев посетил «Белэлектромонтаж». Вице-премьер ознакомился с деятельностью специализированной строительной организацией, а также встретился с персоналом.
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За прошедшую неделю руководство Администрации президента, Совмина и Совета республики совершило ряд поездок на крупные госпредприятия по всей стране....
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