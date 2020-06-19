ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Не дай бог это подтвердится». Лукашенко рассказал о манипуляциях с курсом в Белгазпромбанке

19.06.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на совещании с банковским сектором раскритиковал банкиров. Об этом рассказал первый канал белорусского радио.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В частности Лукашенко потребовал оценить удовлетворенность белорусов качеством банковских услуг.

— Такая оценка должна быть не только по ЖКХ. Чем вы лучше? Работаете с людьми ежедневно. Меня беспокоят участившиеся случаи кибермошенничества, списания средств с банковских карт и тому подобные преступления. Даже в этом Газпромбанке (Белгазпромбанке) дошли до того, что на полдня или на день, мы сейчас проверяем эту информацию, изменили курс для того, чтобы работники банка смогли поменять свои деньги на доллары по более меньшему курсу. А потом подняли его обратно. Не дай бог это подтвердится, а оно подтвердится. Коль президенту доложили, значит это было. Почему Нацбанк это не видит? — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что предприятия жалуются на завышенные расценки на банковские услуги, в частности, на эквайринг.

— А Министерство по антимонопольному регулированию и торговле куда смотрит? Куда правительство, соответствующие люди, смотрят? — поинтересовался Лукашенко.

Основным вопросом совещания заявлено участие банковской системы в поддержке реального сектора, кредитование экономики, переговоры с МВФ.

Речь идет, по словам корреспондента, о том сегменте, который больше всего пострадал от последствий пандемии и падения мировой экономики. На поддержку пострадавшего от пандемии реального сектора под гарантии правительства и местных органов власти выделено более 1 млрд рублей. Президента интересует, как расходуют эти ресурсы, кто их получил.

— Важный вопрос — рост ВВП и доходов. Поскольку инфляция небольшая, есть возможность двигаться в сторону снижения ставки рефинансирования, чтобы сделать кредиты более дешевыми. Решение по этому вопросу от регулятора ждут до конца месяца, — сказал корреспондент в эфире.

О каком именно вопросе идет речь, не уточняется. Следующее заседание правление Нацбанка по ставке рефинансирования запланировано только на 12 августа 2020 года. Предыдущее было 13 мая, когда регулятор снизил ставку с 8,75% до 8% годовых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным вопросом совещания заявлено участие банковской системы в поддержке реального сектора, кредитование экономики, переговоры с МВФ.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Высокопоставленные чиновники массово посещают госпредприятия. Обещают поддержку и светлое будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика