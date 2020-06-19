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Фигурантам дела «Белгазпромбанка» может грозить до 15 лет
19.06.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генпрокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что преступные действия фигурантов «дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу национальной безопасности страны.
Конюх рассказал, что поступившие в Генпрокуратуру из Департамента финансовых расследований КГК материалы уголовного дела была рассмотрены ведомством, которое приняло решение «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса», цитирует
Он также отметил, что преступления совершались системно и на протяжении долгого времени, с использованием транснациональных противоправных схем.
«Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси», - заявил генпрокурор.
Напомним, что 12 июня Александр Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, президент заявил, что в отношении Виктора Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент
Виктор Бабарико в интервью РБК
15 июня Национальный банк Беларуси
Виктор Бабарико был задержан 18 июня.
Справка БДГ
Статья 285 УК Беларуси. Создание преступной организации либо участие в ней
1. Деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа.
2. Участие в преступной организации в любой иной форме – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.
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Генпрокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что преступные действия фигурантов «дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу национальной безопасности...
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