Фигурантам дела «Белгазпромбанка» может грозить до 15 лет

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что преступные действия фигурантов «дела «Белгазпромбанка» создали реальную угрозу национальной безопасности страны.

Конюх рассказал, что поступившие в Генпрокуратуру из Департамента финансовых расследований КГК материалы уголовного дела была рассмотрены ведомством, которое приняло решение «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса», цитирует БЕЛТА генпрокурора.

Он также отметил, что преступления совершались системно и на протяжении долгого времени, с использованием транснациональных противоправных схем.

«Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах. Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси», - заявил генпрокурор.

Напомним, что 12 июня Александр Лукашенко приехал в Полоцк, где прошло совещание по вопросам ЖКХ. Отвечая на вопрос журналиста о Белгазпромбанке, президент заявил, что в отношении Виктора Бабарико ведутся следственные действия. По словам президента, экс-глава банка захотел участвовать в выборах, потому что «у нас сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести». Президент назвал фигуранта «негодяем». В этот же день, 12 июня, в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли обыски . По делу задержаны 15 топ-менеджеров, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. После этого недавно назначенный руководитель Комитета госконтроля Иван Тертель повторил слова Лукашенко о том, что на базе Белгазпромбанка была создана организованная преступная группа, а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».

заявил , что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат. Виктор Бабарико в интервью РБК, что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом, и записал обращение на случай, если его задержат.

сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова. 15 июня Национальный банк Беларусио введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня.

Справка БДГ

Статья 285 УК Беларуси. Создание преступной организации либо участие в ней

1. Деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями – наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом или без штрафа.

2. Участие в преступной организации в любой иной форме – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.