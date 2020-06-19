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Меры поддержки экономики обсуждают сегодня во Дворце Независимости

19.06.2020 12:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Приоритетом государства остается сохранение независимости и суверенитета Беларуси. И все принимаемые решения будут исходить из этого. Меры поддержки экономики обсуждают сегодня во Дворце Независимости. Важно сохранить рабочие места и зарплаты людей - это приоритет.

Состав участников внушительный. Почти два десятка человек - за одним столом практически весь экономический блок страны. С участием Президента предстоит провести глубокий анализ нынешней ситуации. Денежно-валютная политика, работа белорусских предприятий в нынешних условиях и их кредитная поддержка, а также в целом ситуация в банковской сфере - такие вопросы на повестке дня.


Не допустить падения экономики


Ранее, напомним, Президент Беларуси требовал, чтобы Национальный банк больше работал в целом на экономику страны. В непростое время нужно находить любой шанс для роста. Экспорт и замещение импорта - вопрос устойчивости страны. Деньги должны в первую очередь идти на поддержку трудовых коллективов. Нужны экспортные контракты. Работать на склад недопустимо. Все другие подробности совещания во Дворце Независимости - в наших следующих выпусках новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Приоритетом государства остается сохранение независимости и суверенитета Беларуси. И все принимаемые решения будут исходить из этого. Меры поддержки экономики...
 
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