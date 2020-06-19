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Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч

19.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч
Заславль, участок на ул. Купальской

Небольшой участок в 9 соток с электричеством в д. Суковичи Лошанского сельсовета был выставлен на аукцион за 7.200 рублей. По всей видимости, этим можно объяснить, что его пожелали купить на аукционе 23 человека. В ходе жарких торгов цена на лот поднялась до 58.000 рублей, или 24.352  долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Восемнадцать заявлений поступило на участок № 33 в Заславле, расположенный на ул. Купальской. Он насчитывает 7,8 сотки, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 15.830 рублей. Лот реализован за 136.000 рублей, или 57.102 доллара США.

Купить участок на аукционе на ул. Приморской в Заславле пожелали 12 человек. Он насчитывает 10 соток и оснащен электричеством. При начальной цене 20.574 рубля лот продан за 68.000 рублей, или  28.551 доллар США.


Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч
Заславль, участок на ул. Приморской

Семнадцать заявок подали на участок № 1 в д. Липовая Колода Колодищанского сельсовета. Он насчитывает 13 соток, имеет электричество и газ. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе с молотка за 111.198  рублей, или 46.688 долларов США.

По самой высокой начальной цене, которая составила 75.000 рублей, был выставлен на аукцион участок № 12 на ул. Центральной в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он насчитывает 14,7 сотки и не имеет коммуникаций. Лот продан с молотка за 82.500 рублей, или  34.639 долларов США. На него претендовали 2 человека.


Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч
Участок в Лапоровичах

Напомним, что на аукционе 5 июня участок № 7 в Лапоровичах в пер. Набережном продан за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. На лот претендовали 20 человек. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей.

Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.

 лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена прода-жи участка, (руб.)

Цена прода-жи участка ($)

1

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 5

15,0

6

-

6.390

18.231

7.654

2

Горанский с/с, д. Новое Поле, участок № 40

15,0

10

-

13.770

63.273

26.566

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 15

10,0

-

электричество

45.000

-

-

4

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 16

10,0

-

электричество

45.000

-

-

5

г. Заславль, ул. Купальская, участок № 33

7,8

18

электричество, газ, водопровод

15.830

136.000

57.102

6

г. Заславль, ул. Приморская, участок № 46

10,1

12

электричество

20.574

68.000

28.551

7

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Бобруйская, участок № 14

12,0

4

электричество, газ, водопровод

32.000

68.595

28.800

8

Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 1

13,0

17

электричество, газ

22.000

111.198

46.688

9

Лошанский с/с, д. Вышково

14,9

-

электричество

9.500

-

-

10

Лошанский с/с, д. Суковичи

9,0

23

электричество

7.200

58.000

24.352

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 26

13,6

2

-

19.510

25.968

10.903

12

Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, ул. Луговая, участок № 10

11,2

1

-

32.700

34.335

14.416

13

Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Вишневая, участок № 6

15,0

8

-

20.000

50.500

21.203

14

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Центральная, участок № 12

14,7

2

-

75.000

82.500

34.639

15

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи

15,0

5

электричество, газ

40.000

94.318

39.601

16

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 11

10,0

2

-

22.000

35.431

14.876

17

Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 12

10,0

6

-

22.000

42.873

18.001

18

Шершунский с/с, д. Латыговка

15,0

не со-сто-ялса

электричество

4.700

-

-

19

Шершунский с/с, д. Новый Двор

13,8

-

электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0160 га)

8.530

-

-

20

Юзуфовский с/с, д. Буцевичи, участок № 1

14,0

4

электричество, газ, водопровод

10.800

22.211

9.325

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 2 июля. Заявления на участие в торгах принимаются до 29 июня включительно.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе торги прошли по 14 из 20 лотов. Самое большое количество заявлений – 23 -...
 
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