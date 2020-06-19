Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч

Небольшой участок в 9 соток с электричеством в д. Суковичи Лошанского сельсовета был выставлен на аукцион за 7.200 рублей. По всей видимости, этим можно объяснить, что его пожелали купить на аукционе 23 человека. В ходе жарких торгов цена на лот поднялась до 58.000 рублей, или 24.352 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Восемнадцать заявлений поступило на участок № 33 в Заславле, расположенный на ул. Купальской. Он насчитывает 7,8 сотки, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 15.830 рублей. Лот реализован за 136.000 рублей, или 57.102 доллара США.
Купить участок на аукционе на ул. Приморской в Заславле пожелали 12 человек. Он насчитывает 10 соток и оснащен электричеством. При начальной цене 20.574 рубля лот продан за 68.000 рублей, или 28.551 доллар США.
Заславль, участок на ул. Приморской
Семнадцать заявок подали на участок № 1 в д. Липовая Колода Колодищанского сельсовета. Он насчитывает 13 соток, имеет электричество и газ. Лот был оценен в 22.000 рублей, продан на аукционе с молотка за 111.198 рублей, или 46.688 долларов США.
По самой высокой начальной цене, которая составила 75.000 рублей, был выставлен на аукцион участок № 12 на ул. Центральной в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он насчитывает 14,7 сотки и не имеет коммуникаций. Лот продан с молотка за 82.500 рублей, или 34.639 долларов США. На него претендовали 2 человека.
Участок в Лапоровичах
Напомним, что на аукционе 5 июня участок № 7 в Лапоровичах в пер. Набережном продан за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. На лот претендовали 20 человек. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей.
Результаты аукциона по другим лотам смотрите в нашей таблице.
лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена прода-жи участка, (руб.)
Цена прода-жи участка ($)
1
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 5
15,0
6
-
6.390
18.231
7.654
2
Горанский с/с, д. Новое Поле, участок № 40
15,0
10
-
13.770
63.273
26.566
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 15
10,0
-
электричество
45.000
-
-
4
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 16
10,0
-
электричество
45.000
-
-
5
г. Заславль, ул. Купальская, участок № 33
7,8
18
электричество, газ, водопровод
15.830
136.000
57.102
6
г. Заславль, ул. Приморская, участок № 46
10,1
12
электричество
20.574
68.000
28.551
7
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Бобруйская, участок № 14
12,0
4
электричество, газ, водопровод
32.000
68.595
28.800
8
Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 1
13,0
17
электричество, газ
22.000
111.198
46.688
9
Лошанский с/с, д. Вышково
14,9
-
электричество
9.500
-
-
10
Лошанский с/с, д. Суковичи
9,0
23
электричество
7.200
58.000
24.352
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 26
13,6
2
-
19.510
25.968
10.903
12
Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, ул. Луговая, участок № 10
11,2
1
-
32.700
34.335
14.416
13
Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Вишневая, участок № 6
15,0
8
-
20.000
50.500
21.203
14
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Центральная, участок № 12
14,7
2
-
75.000
82.500
34.639
15
Сеницкий с/с, д. Щитомиричи
15,0
5
электричество, газ
40.000
94.318
39.601
16
Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 11
10,0
2
-
22.000
35.431
14.876
17
Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 12
10,0
6
-
22.000
42.873
18.001
18
Шершунский с/с, д. Латыговка
15,0
не со-сто-ялса
электричество
4.700
-
-
19
Шершунский с/с, д. Новый Двор
13,8
-
электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0160 га)
8.530
-
-
20
Юзуфовский с/с, д. Буцевичи, участок № 1
14,0
4
электричество, газ, водопровод
10.800
22.211
9.325
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 2 июля. Заявления на участие в торгах принимаются до 29 июня включительно.