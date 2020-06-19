Ажиотаж не спадает. На участок в Липовой Колоде подали 17 заявок. Он продан с молотка за $ 46 тысяч

Небольшой участок в 9 соток с электричеством в д. Суковичи Лошанского сельсовета был выставлен на аукцион за 7.200 рублей. По всей видимости, этим можно объяснить, что его пожелали купить на аукционе 23 человека. В ходе жарких торгов цена на лот поднялась до 58.000 рублей, или 24.352 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Восемнадцать заявлений поступило на участок № 33 в Заславле, расположенный на ул. Купальской. Он насчитывает 7,8 сотки, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 15.830 рублей. Лот реализован за 136.000 рублей, или 57.102 доллара США.

Купить участок на аукционе на ул. Приморской в Заславле пожелали 12 человек. Он насчитывает 10 соток и оснащен электричеством. При начальной цене 20.574 рубля лот продан за 68.000 рублей, или 28.551 доллар США.