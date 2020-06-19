Адвокаты - сенатору Чайчицу: Хотим оказывать помощь всем вне зависимости от их политических взглядов

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Белорусской республиканской коллегии адвокатов подготовили обращение к сенатору и председателю коллегии Виктору Чайчицу, в котором указали на нарушение прав адвокатов на общение со своими клиентами и нарушение прав граждан на оказание юридической помощи. «Эта проблема приобрела системный характер», — считают адвокаты.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

В обращении, которое в редакцию TUT.BY передали адвокаты и которое в электронном виде распространяется в социальных сетях и подписывается членами коллегии, сказано, что такие нарушения имели место и ранее, но на протяжении последних недель они проявились особенно ярко.

— Вам, безусловно, известны эти факты. Адвокаты не имеют возможности встречаться со своими клиентами в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Прекращены посещения адвокатами граждан, находящихся в Следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь. Все это обосновывается введением карантинных мер, — говорится в обращении.

Адвокаты отмечают, что в то же время в отношении содержащихся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома граждан составляются новые протоколы об административных правонарушениях и рассматриваются административные дела. Такие граждане лишены возможности на своевременную и доступную юридическую помощь. При этом вышедшие после административного ареста граждане жалуются на то, что к ним применялись меры психологического и физического насилия.

— С содержащимися в Следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь гражданами проводятся следственные действия. Складывается парадоксальная ситуация, когда граждане лишаются права на конфиденциальное и беспрепятственное общение со своим адвокатом, но должны участвовать в следственных действиях. Общение адвоката с клиентом происходит только во время процессуальных действий. В ситуации, когда адвокат не имеет возможности общения со своим клиентом, а только участвует в процессуальных действиях, превращает адвоката в «статиста» в уголовном процессе, не имеющего реальных механизмов по оказанию помощи своему клиенту.

В обращении указано, что 18 июня 2020 года адвокаты Виктора и Эдуарда Бабарико не смогли попасть к своим клиентам , находящимся в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля. При этом адвокаты даже не смогли подать жалобу в орган, ведущий уголовный процесс, из-за того, что двери здания ДФР КГК были закрыты на ключ.

Адвокаты напоминают: в соответствии со статьей 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах. Конституция Республики Беларусь запрещает противодействие оказанию правовой помощи.

— Приведенные выше факты являются грубым нарушением конституционного права граждан на оказание юридической помощи. Мы считаем, что налицо совершение действий, направленных на противодействие оказанию юридической помощи. Жалобы, которые подаются адвокатами на нарушения их прав и прав их клиентов на оказание юридической помощи, в текущих условиях не являются эффективным способом решения данной проблемы. Мы хотим быть независимыми, оказывать юридическую помощь всем гражданам вне зависимости от их политических, религиозных взглядов, от их финансового положения и социального статуса. Но в настоящее время мы ограничены в такой возможности, — пишут авторы обращения.

Адвокаты просят Чайчица незамедлительно собрать заседание Совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов, обсудить на заседании Совета имеющие место факты нарушения прав адвокатов на общение со своими клиентами и нарушения прав граждан на оказание юридической помощи и сообщить им о мерах, которые Белорусская республиканская коллегия адвокатов намерена принять для решения указанной проблемы.