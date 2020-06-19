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Ввод жилья в Беларуси в январе-мае увеличился на 4,9%, построено 14,6 тыс. квартир

20.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ввод жилья в Беларуси в январе-мае увеличился на 4,9%, построено 14,6 тыс. квартир
Фото из архива

В Беларуси в январе — мае 2020 года введено в эксплуатацию 1,302 млн кв.м жилья. Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 14,6 тыс. новых квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 460,1 тыс. кв.м, или 35,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 352,1 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 416 тыс. кв.м жилья, или 31,9% от общего ввода по стране.

БелТА

 
 
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Фото из архива В Беларуси в январе — мае 2020 года введено в эксплуатацию 1,302 млн кв.м жилья. Это на
 
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