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Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании виз

19.06.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава МИД Беларуси сказал, что основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание.

— Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы, — сказал Макей.

Сергей Лавров отметил, что соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается более двух лет.

Соглашение предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут...
 
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