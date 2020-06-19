Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании виз

Источник материала: Tut.by

Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава МИД Беларуси сказал, что основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание.

— Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы, — сказал Макей.

Сергей Лавров отметил, что соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается более двух лет.

Соглашение предусматривает , что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.