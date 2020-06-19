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Минск и Москва подписали соглашение о взаимном признании виз
19.06.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.
Глава МИД Беларуси сказал, что основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание.
— Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы, — сказал Макей.
Сергей Лавров отметил, что соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России.
Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России
Соглашение
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Соглашение предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут...
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