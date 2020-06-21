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Лукашенко посетил мемориал памяти сожженных деревень «Ола»
21.06.2020 11:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области, который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны. Об этом
«И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне. Со всеми подробностями и фактами. Пусть идут и смотрят!», — сказал Лукашенко.
По его словам, «Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле, Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей».
В декабре прошлого года, когда Лукашенко общался со студентами-медиками, учащаяся Гомельского ВУЗа попросила у президента поддержать инициативу по строительству комплекса и принять участие в его открытии. Лукашенко пообещал и поддержать, и приехать.
Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа Института «Гомельгражданпроект». Пешеходный маршрут проложен по некогда существовавшей улице деревни.
В Оле погибли почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны деревня не возродилась.
Накануне Александр Лукашенко побывал в
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Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области, который расположен на месте одноименной...
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