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Лукашенко посетил мемориал памяти сожженных деревень «Ола»

21.06.2020 11:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области, который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого».


Фото: t.me/pul1

«И если кто-то в мире предпочитает сегодня забыть страшные страницы Второй мировой войны, пытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, Беларусь сохранит подлинную историю в камне. Со всеми подробностями и фактами. Пусть идут и смотрят!», — сказал Лукашенко.

По его словам, «Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле, Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей».

В декабре прошлого года, когда Лукашенко общался со студентами-медиками, учащаяся Гомельского ВУЗа попросила у президента поддержать инициативу по строительству комплекса и принять участие в его открытии. Лукашенко пообещал и поддержать, и приехать.

Эскизное предложение мемориала разработала творческая группа Института «Гомельгражданпроект». Пешеходный маршрут проложен по некогда существовавшей улице деревни.

В Оле погибли почти в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. После войны деревня не возродилась.

Накануне Александр Лукашенко побывал в деревне Борки Кировского района Могилевской области на открытие мемориального комплекса. На 22 июня запланировал визит в Брестскую крепость.

 
 
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Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» в Гомельской области, который расположен на месте одноименной...
 
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