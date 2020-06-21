Лукашенко вспомнил, как его выручили машинисты БелЖД, когда «метро забастовало»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск. Он также сам проехал на поезде, оценив уровень комфорта, сообщает пресс-служба президента.

На станции Светлогорск-на-Березине Лукашенко пообщался с работниками и ветеранами Белорусской железной дороги. Он отметил, что с железной дорогой у него связаны еще детские воспоминания.

— Потому что сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу — это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек — машинистов [с железной дороги обеспечили работу метро]. Тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен. Поэтому с вами общаюсь как с родными людьми, — сказал президент.

Александр Лукашенко также пообщался с жителями Светлогорска, собравшимися возле железнодорожной станции, когда узнали о приезде президента. Он рассказал жителям города о запуске электропоездов, высказал мнение насчет эпидситуации, посоветовал больше уделять внимания здоровому образу жизни, занятиям спортом, сообщает пресс-служба президента. Люди обращались к главе государства и с личными просьбами, просили ускорить строительство и реконструкцию местных объектов. Президент всех внимательно выслушал и дал по поднятым вопросам конкретные поручения.