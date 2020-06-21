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Правящая Сербская прогрессивная партия побеждает на парламентских выборах

22.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правящая в стране Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах с результатом 63,35%. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Республиканской избирательной комиссии (РИК) входящий в ее состав представитель Республиканского статистического бюро Миладин Ковачевич.


Фото: Reuters

Обработаны данные со 196 избирательных участков. Явка составила 59,43%. Лидирует Сербская прогрессивная партия с результатом 63,35%, далее идет Социалистическая партия Сербии (лидер — глава МИД Ивица Дачич) — 10,67%.

Александар Вучич назвал достигнутый результат следствием проводимой властями Сербии политики, анонсировал приход многих молодых политиков, пообещал повышение средней заработной платы и призвал совершить «перерождение Сербии».

Парламентские и местные выборы прошли в воскресенье в Сербии в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В волеизъявлении могли принять участие 6 584 376 граждан Сербии. Выборы прошли также на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Всего за 250 мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) боролась 21 партия.

 
 
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Согласно предварительным данным центра, явка на выборах составила 50,44%.
 
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