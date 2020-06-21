Лукашенко еще раз поддержал пенсионеров и продлил льготный проезд в электричках до 31 октября

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поддержал предложение продлить на месяц действие сезонной 50-процентной скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал « Пул первого ».



Фото: president.gov.by

Данное решение высокопоставленные чиновники приняли прямо в электричке. 21 июня они открыли регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск — Жлобин — Минск.

Вице-премьер Владимир Кухарев озвучил просьбу пенсионеров — продлить льготный проезд в электричках до 31 октября. Его поддержал начальник БелЖД Владимир Морозов, поскольку эта мера не нарушит экономику предприятия. Уже подготовлен проект нормативного правового акта, сказал Кухарев. Лукашенко поддержал предложение: «Значит, сегодня и приняли решение».

В настоящее время с 1 мая по 30 сентября пенсионеры имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. В скором времени указанный период будет расширен на месяц — до 31 октября включительно.

Стоит отметить, что за выходные это уже второе решение о дополнительной поддержке пенсионеров. 20 июня Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля пенсий. По его словам, повышение было запланировано на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, что сделано «не из-за популизма и не ради каких-то выборов», уверял президент.