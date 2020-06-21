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Лукашенко еще раз поддержал пенсионеров и продлил льготный проезд в электричках до 31 октября
21.06.2020 20:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поддержал предложение продлить на месяц действие сезонной 50-процентной скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «
Данное решение высокопоставленные чиновники приняли прямо в электричке. 21 июня они
Вице-премьер Владимир Кухарев озвучил просьбу пенсионеров — продлить льготный проезд в электричках до 31 октября. Его поддержал начальник БелЖД Владимир Морозов, поскольку эта мера не нарушит экономику предприятия. Уже подготовлен проект нормативного правового акта, сказал Кухарев. Лукашенко поддержал предложение: «Значит, сегодня и приняли решение».
В настоящее время с 1 мая по 30 сентября пенсионеры имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. В скором времени указанный период будет расширен на месяц — до 31 октября включительно.
Стоит отметить, что за выходные это уже второе решение о дополнительной поддержке пенсионеров. 20 июня Лукашенко
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В настоящее время с 1 мая по 30 сентября пенсионеры имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. В ближайшее время...
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