"Белорусы должны получать землю для строительства бесплатно". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Валерием Цепкало

- (11.22) Про уплотнение

«Уничтожаются, к сожалению, двухэтажные дома, уничтожается серьезным образом частный сектор, людей из частного сектора выгоняют, платят мизерную компенсацию, причем выгоняет их государство. Земли передают частному застройщику, где тот возводит многоэтажные дома».

- (12.33) Про альтернативы уплотнения Минска

«Я не исключаю в целом возможность уплотнения, но я исключаю возможность уплотнения за счет жилых домов. То есть в таких дворах можно поставить комьюнити-центр, который предполагал бы в себе детский сад выходного дня, спортивную площадку, какой-нибудь медицинский центр или кабинет фельдшера, там могла бы находиться служба, которая обеспечивает все дома по периметру: слесари, сантехники и прочие».

- (13.41) Про развитие Минска

«Это нормально, когда развиваются пригородные территории. Создаются специальные деревни, выделяются участки земли под индивидуальное строительство. Я вообще сторонник индивидуального строительства. По мировой практике есть два пути развития индивидуального строительства: когда человеку выделяют землю и он становится ее владельцем, или создается так называемая деревня, которая полностью огорожена, где внутри есть и детский центр, и комьюнити-центр, и парк, и озеро».

- (15.47) Про генеральный план

«У нас одним росчерком пера вносятся изменения в генеральный план. Это говорит о том, что фактически никакого генерального плана в Республики Беларусь и городе Минске не существует».

- (16.09) Про изменения застройки

«Когда по генеральному плану вы видите, что этот дом строится с видом на парк, вы покупаете там квартиру и платите не столько за квадратный метр, сколько за вид из окна на парк, или Библиотеку. Человек за это платит большие деньги. Потом происходит изменение плана и перед окнами его квартиры появляется многоэтажный дом. Теперь он видит перед собой стену другого дома, а застройщик начинает продавать квартиры в новом доме по цене «вида на парк». После того, как они собрали деньги, происходит изменение Генплана и строится третий дом. Это обман. А инструментов, которыми можно привлечь застройка к ответственности, нет».

- (18.22) Про качество строительства

«Мы сейчас строим хуже, чем мы строили после войны. И достаточно посмотреть, что мы строим сегодня, в том числе «панели», в том числе, что построено возле Библиотеки, и то, что строили после войны наши деды: проспект Независимости, который до сих пор является украшением Минска. Он бы мог стать достоянием ЮНЕСКО, если бы не построили аля Kempinski, или похожее на большую парковку рядом с Дворцом профсоюзов здание. Мы опоздали в области строительства лет на 50».

- (20.39) Про покупку квартиры в Минске знакомым иностранцем

«В мире уже давно вышел из употребления термин «дом дал усадку». Такого уже не существует в технологиях лет 50. Знакомый иностранец купил квартиру в Минске. Он сразу же сделал чистовую отделку под венецианскую штукатурку. И у него через полгода пошла трещина. Он готов был вызвать МЧС, потому что он не знает, чтобы в его стране дом давал усадку. А ему сказали: «Ты что, дурак? Тебе нужно было подождать годика два, чтобы дом дал усадку, а потом делай себе венецианскую штукатурку».

- (23.31) Про бюрократию в строительстве

«У нас пока только застройщик получает разрешение на строительство, за это время в Арабских Эмиратах получают разрешение и строят небоскреб. Причем такого качества, какого у нас ни одного не существует. У нас должны строить просто «космос», если только на получение разрешения тратят 2 года. Но никакого «космоса» мы не видим».