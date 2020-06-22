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"Белорусы должны получать землю для строительства бесплатно". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Валерием Цепкало
22.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Хотя этап сбора подписей за выдвижения потенциальных кандидатов в кандидаты на пост главы государства завершен, мы продолжаем вас знакомить с возможными будущими президентами Беларуси. Сегодня интервью с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Беларуси, бывшим помощником президента Беларуси в сфере науки и технологий и экс-главой ПВТ Валерием Цепкало.
Валерий Цепкало – создатель и экс-глава ПВТ, которым он руководил 11 лет. В 1997–2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. Затем занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 2006 году стал руководителем ПВТ. В 2017 году был освобожден от должности главы ПВТ. Стал международным консультантом по созданию инновационных структур.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании либо посмотреть интервью целиком.
Основные моменты интервью:
- (0.33)
«Я не думаю, что программисты оказывают сильное давление на рынок жилой недвижимости. Их сейчас в целом насчитывается на всей территории Республики Беларусь около 50 тысяч. В Минске работает около 40 тысяч. И вряд ли 40 тысяч могут оказать серьезное давление на рынок жилой недвижимости».
- (1.31)
«Около 60% коммерческой недвижимости приходится именно на IT-компании. Но мне кажется, что это хорошо. Это заставляет развиваться рынок коммерческой недвижимости. Приходят инвесторы, и с удовольствием вкладывают деньги в коммерческую недвижимость, потому что знают, что им не придется бегать и искать мелкие юридические компании, или представительства иностранных компаний, которые арендуют маленькие помещения. А смогут сдать большие помещения IT-компаниям и получать от этого доход».
- (4.01)
«Небольшие офисы с удовольствием сдают и мелким компаниям. Просто им много не надо, но они могут себе позволить более дорогую аренду. Потому что производство таких небольших компаний находится где-то в другом месте, а им нужен лишь офис для административных процессов. А вот IT-компании занимаются производством там, где и сидят. Всегда проще иметь дело с одним приличным арендатором, чем иметь проблемы с двумястами мелкими».
- (7.02)
«Я бы не отделял программистов от других специальностей. Глупо строить жилье ориентируясь на потребительский спрос этих людей (программистов - прим. ред.). Здесь играют совершенно другие факторы: доступность жилья, потому что начинающий программист и инженер из государственного предприятия находятся в одном положении. Кто-то ориентируется на достаточно простое, или как мы называем – «социальное жилье», как панельное домостроение. Кто-то хочет получше, в лучших местах, кто-то вкладывается в свой дом».
- (9.15)
«После войны Минск строился очень правильно, по Флорентийским традициям: вдоль основных дорог выстраивались дома, и они формировали такой квадрат, где внутри находилась «социалка», спортивные объекты, детские площадки, скверики. Но в последние 20 лет полностью изменились подходы к градостроению. У нас начали сноситься детские площадки, вырубаться скверики, практически полностью уничтожились спортивные площадки, и вот внутри этих дворовых территорий начали тискать многоэтажные жилые дома».
- (11.22)
«Уничтожаются, к сожалению, двухэтажные дома, уничтожается серьезным образом частный сектор, людей из частного сектора выгоняют, платят мизерную компенсацию, причем выгоняет их государство. Земли передают частному застройщику, где тот возводит многоэтажные дома».
- (12.33)
«Я не исключаю в целом возможность уплотнения, но я исключаю возможность уплотнения за счет жилых домов. То есть в таких дворах можно поставить комьюнити-центр, который предполагал бы в себе детский сад выходного дня, спортивную площадку, какой-нибудь медицинский центр или кабинет фельдшера, там могла бы находиться служба, которая обеспечивает все дома по периметру: слесари, сантехники и прочие».
- (13.41)
«Это нормально, когда развиваются пригородные территории. Создаются специальные деревни, выделяются участки земли под индивидуальное строительство. Я вообще сторонник индивидуального строительства. По мировой практике есть два пути развития индивидуального строительства: когда человеку выделяют землю и он становится ее владельцем, или создается так называемая деревня, которая полностью огорожена, где внутри есть и детский центр, и комьюнити-центр, и парк, и озеро».
- (15.47)
«У нас одним росчерком пера вносятся изменения в генеральный план. Это говорит о том, что фактически никакого генерального плана в Республики Беларусь и городе Минске не существует».
- (16.09)
«Когда по генеральному плану вы видите, что этот дом строится с видом на парк, вы покупаете там квартиру и платите не столько за квадратный метр, сколько за вид из окна на парк, или Библиотеку. Человек за это платит большие деньги. Потом происходит изменение плана и перед окнами его квартиры появляется многоэтажный дом. Теперь он видит перед собой стену другого дома, а застройщик начинает продавать квартиры в новом доме по цене «вида на парк». После того, как они собрали деньги, происходит изменение Генплана и строится третий дом. Это обман. А инструментов, которыми можно привлечь застройка к ответственности, нет».
- (18.22)
«Мы сейчас строим хуже, чем мы строили после войны. И достаточно посмотреть, что мы строим сегодня, в том числе «панели», в том числе, что построено возле Библиотеки, и то, что строили после войны наши деды: проспект Независимости, который до сих пор является украшением Минска. Он бы мог стать достоянием ЮНЕСКО, если бы не построили аля Kempinski, или похожее на большую парковку рядом с Дворцом профсоюзов здание. Мы опоздали в области строительства лет на 50».
- (20.39)
«В мире уже давно вышел из употребления термин «дом дал усадку». Такого уже не существует в технологиях лет 50. Знакомый иностранец купил квартиру в Минске. Он сразу же сделал чистовую отделку под венецианскую штукатурку. И у него через полгода пошла трещина. Он готов был вызвать МЧС, потому что он не знает, чтобы в его стране дом давал усадку. А ему сказали: «Ты что, дурак? Тебе нужно было подождать годика два, чтобы дом дал усадку, а потом делай себе венецианскую штукатурку».
- (23.31)
«У нас пока только застройщик получает разрешение на строительство, за это время в Арабских Эмиратах получают разрешение и строят небоскреб. Причем такого качества, какого у нас ни одного не существует. У нас должны строить просто «космос», если только на получение разрешения тратят 2 года. Но никакого «космоса» мы не видим».
- (27.37)
«Самым простым решением было бы пригласить в Беларусь несколько компаний: публичных, открытых, в которых мы полностью знаем их доходность, которые ведут статистическую отчетность, компании, которые имеют опыт строительства в разных странах мира, разной сложности объектов. Пригласить их сюда, и пусть наши компании поработают на субподряде. У нас замечательные специалисты, инженеры, просто им нужно немного подучиться. Пусть они построят показательные здания, а наши наберутся опыта».
- (28.58)
«Все это панельное домостроение нужно прекратить. Оно сейчас не решает никакой проблемы, а только формирует эстетически непривлекательный вид. А по стоимости сейчас квадратный метр стоит столько же, как и в красивом качественном здании, которые возводят иностранные архитекторы и строители».
- (29.23)
«Участок земли под Минском стоит очень дорого, а кто-то, какие-то компании, получают участки в самом городе, где земля еще дороже, бесплатно. Надо делать все наоборот. Граждане должны получать земли под Минском бесплатно, так как это наша земля, наши деды за нее воевали, наши отцы ее отстраивали. То есть я считаю, что белорусы должны бесплатно получать участки земли, но под определенные условия: под строительство индивидуального дома, либо если формируется Виллидж. Что касается коммерческих застройщиков: только аукционный принцип».
- (32.22)
«Чиновники в Англии очень хорошие люди, и они очень про-бизнес ориентированы. Если человек скреативил, если человек обошел какие-то ограничения творческим образом, то его только поддержат. У нас же цена ошибки очень велика. Зачастую – это свобода. А там цена ошибки вообще никакая. А ведь раньше Англию называли «больным человеком Европы», потому что она ориентировались на тяжелую промышленность, как и Беларусь. Но потом Англия быстро переориентировалась на развитие технологических производств, креативности, творческого подхода, и сейчас это одна из самых развитых стран в мире».
- (35.44)
«Если я, как инвестор, вложил 10 миллионов долларов и меня «бросили», то мне нужно в Республике Беларусь заплатить суду еще половину миллиона, чтобы они приступили только к рассмотрению моего иска. Такого нет нигде в мире. По крайней мере, в Англии точно нет. То есть если я вложил в экономику Беларуси 20 миллионов, то мне нужно где-то найти 5%, один миллион, чтобы только суд начал работать. Чем больше вкладываешь, тем больше платишь. В Англии это стоит 360 Фунтов стерлингов, это где-то 400 долларов. Все».
- (37.13)
«Если родители могут позволить, то родители должны помочь с покупкой первого жилья, потому что это серьезный старт на жизнь. Но и молодой человек или девушка должны хорошо зарабатывать, чтобы позволить себе хотя бы арендовать «однушку», если у родителей нет возможности помочь. Но и кредитная система у нас далека от идеала. Во всем мире есть такое понятие, как «Мортгидж» — это кредитование на покупку первой жилой недвижимости под очень низкий процент: 1-2%. Он существует и для стимулирования строительной отрасли».
- (46.04)
«Если мы говорим о выделении бесплатной земли для индивидуального жилого строительства, или о мортгидже в 1-2%, то эта льгота должна быть для всех. Точно так же, как я абсолютно уверен, та налоговая льгота, которая существует в Парке высоких технологий, может быть в модифицированном варианте распространена на всю экономику Республики Беларусь. А в области строительства жилья должны быть льготы для всех».
- (48.28)
«Если у человека есть земля, если у человека есть жилье, есть своя квартира, если он является акционером в основных средствах производства, заводах, фабриках и так далее, только тогда возникнет настоящий патриотизм».
- (57.57)
«Первая квартира была государственной, которую я в последствии приватизировал за 5 или 6 тысяч долларов в эквиваленте. Это была квартира в 34 «квадрата». Потом работал в США, накопил денег, продал квартиру и купил уже трехкомнатную. Сейчас живу в доме, который продали на условиях возвратного лизинга, чтобы деньги пустить на предвыборную компанию».
- (59.20)
«Решить проблемы регионов с жильем и работой можно только одним путем: привлечением инвестиций, созданием новых рабочих мест и высокими заработными платами. Инфраструктура подтянется».
- (1.01.18)
«Вы знаете, для меня это на самом деле трудный вопрос. Я не могу ответить. Но знаю точно, что если я совершаю сделку между двумя физическими лицами, то агентство должно служить каким-то гарантом, что эта сделка состоится и не будет никаких скрытых обременений на эту недвижимость».
- (1.03.11)
«Я бы в этом вопросе говорил больше не о долгостроях, а о бесхозной государственной недвижимости по всей стране. Они приходят в запустение, разваливаются. И вот они в первую очередь нуждаются в приватизации за одну базовую, но с условием, что человек или юридическое лицо приведет эти объекты в порядок. Так делали в ГДР, Чехии, Словакии».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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"Белорусы должны получать землю для строительства бесплатно". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Валерием Цепкало
Хотя этап сбора подписей за выдвижения потенциальных кандидатов в кандидаты на пост главы государства завершен, мы продолжаем вас знакомить с возможными будущими...
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