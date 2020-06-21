Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оборудование Liebherr на реконструкции мюнхенской железной дороги Суммарное расстояние, покрытие которого ежедневно обеспечивает мюнхенская пригородная железная дорога, превышает длину земного экватора. Она была открыта под...

Суммарное расстояние, покрытие которого ежедневно обеспечивает мюнхенская пригородная железная дорога, превышает длину земного экватора. Она была открыта под Олимпийские игры 1972 года, а сегодня достигла предела своей пропускной способности. Но ей предстоит возродиться благодаря расширению железнодорожной сети, крупнейшему на ближайшие годы строительному проекту, реализуемому в Мюнхене. Для того, чтобы более эффективно справляться с оживленным пасажиропотоком в центре города, Deutsche Bahn строит вторую линию магистрали между станциями Laim и Leuchtenbergring. Центральный вход в туннель находится в Альтштадте, Мариенхоф. Здесь совместное предприятие VE 41, в состав которого входят компании Implenia и Hochtief, выполняет работы по устройству стен в грунте с использованием оборудования Liebherr.Проблемы заключаются в больших размерах этих стен и чрезвычайно ограниченном пространстве строительной площадки. Близость исторических зданий обусловливает необходимость применения для устройства стен в грунте низковибрационного оборудования. В то же время применяемое оборудование должно соответствовать строгим требованиям по компактности и вертикальности.В конце концов подрядчик нашел нужное оборудование. Это новый роторный резак по грунту Liebherr LSC 8-18 L. Названное оборудование от Liebherr вырезает 33 кубометра почвы в час. Для выкапывания основной траншеи данному канавокопателю требуется 8 часов.В общей сложности должно быть вырыто 108 траншей размерами поперечного сечения 1, 5 на 3, 2 метра с 30-сантиметровым перекрытием. Вторую базовую линию планируется открыть в 2028 году. Тогда эта мюнхенская железная дорога будет иметь гораздо больше колей, чем раньше. Потому что уже сегодня одной длины экватора безусловно недостаточно.www.liebherr.com