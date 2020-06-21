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Оборудование Liebherr на реконструкции мюнхенской железной дороги
22.06.2020 06:18 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьСуммарное расстояние, покрытие которого ежедневно обеспечивает мюнхенская пригородная железная дорога, превышает длину земного экватора. Она была открыта под Олимпийские игры 1972 года, а сегодня достигла предела своей пропускной способности. Но ей предстоит возродиться благодаря расширению железнодорожной сети, крупнейшему на ближайшие годы строительному проекту, реализуемому в Мюнхене. Для того, чтобы более эффективно справляться с оживленным пасажиропотоком в центре города, Deutsche Bahn строит вторую линию магистрали между станциями Laim и Leuchtenbergring. Центральный вход в туннель находится в Альтштадте, Мариенхоф. Здесь совместное предприятие VE 41, в состав которого входят компании Implenia и Hochtief, выполняет работы по устройству стен в грунте с использованием оборудования Liebherr.
Проблемы заключаются в больших размерах этих стен и чрезвычайно ограниченном пространстве строительной площадки. Близость исторических зданий обусловливает необходимость применения для устройства стен в грунте низковибрационного оборудования. В то же время применяемое оборудование должно соответствовать строгим требованиям по компактности и вертикальности.
В конце концов подрядчик нашел нужное оборудование. Это новый роторный резак по грунту Liebherr LSC 8-18 L. Названное оборудование от Liebherr вырезает 33 кубометра почвы в час. Для выкапывания основной траншеи данному канавокопателю требуется 8 часов.
В общей сложности должно быть вырыто 108 траншей размерами поперечного сечения 1, 5 на 3, 2 метра с 30-сантиметровым перекрытием. Вторую базовую линию планируется открыть в 2028 году. Тогда эта мюнхенская железная дорога будет иметь гораздо больше колей, чем раньше. Потому что уже сегодня одной длины экватора безусловно недостаточно.
www.liebherr.com
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Суммарное расстояние, покрытие которого ежедневно обеспечивает мюнхенская пригородная железная дорога, превышает длину земного экватора. Она была открыта под...
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