Сыну Бабарико предъявлено обвинение

Источник материала: Tut.by

Потенциальному кандидату в президенты и экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, руководителю инициативной группы, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данную информацию TUT.BY подтвердили в штабе политика.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвинение Виктору Бабарико было предъявлено накануне. Но его адвокат не раскрыл детали «из-за подписки о неразглашении материалов дела». Виктор Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением». «Защита настаивает на его полной невиновности», — сказал адвокат.

Виктора Бабарико защищают адвокаты Александр Пыльченко, Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич. Эдуарда Бабарико — адвокаты Татьяна Шишковец и Ирина Воронкова. Штаб представляют адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. После задержания в доме экс-банкира и квартире его сына прошли обыски. Оба находятся в СИЗО КГБ.

В Комитете госконтроля говорили, что Бабарико-старший задержан в рамкам «дела Белгазпромбанка» связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико, сообщала , что молодой человек обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Он руководил краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola.

Силовики задержали около 20 человек из числа бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, а также знакомых Виктора Бабарико, который руководил банком 20 лет, пока в мае текущего года не объявил о своих президентских амбициях. ДФР возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.