Президент сказал, Нацбанк сделал: ставка рефинансирования снижается

Источник материала: Tut.by

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75 процента годовых. Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 года.

Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9 процента при 5,4 процента в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9 процента (4,5 процента в апреле 2020 года).

Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки.

В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности.

Напомним, следующее заседание правления Нацбанка по ставке рефинансирования запланировано только на 12 августа 2020 года. Предыдущее было 13 мая, когда регулятор снизил ставку с 8,75 до 8% годовых . Уже при том снижении были опасения, что это может оказать давление на курс белорусского рубля. Но в пятницу президент потребовал снизить ставку уже в июне.