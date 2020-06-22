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Болтон рассказал, зачем собрал секретарей Совбезов Беларуси, Украины и Польши в Варшаве
22.06.2020 12:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США хотели показать бывшим советским республикам, что они не должны быть пассивными, когда сталкиваются с воинственностью России или угрозами их внутреннему управлению. Об этом пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге The Room Where it Happened («Комната, в которой все произошло»). Перевод фрагментов книги, которые касались Беларуси, сделало издание
Цифровая копия скандальной книги появилась в Сети, а официальная публикация намечена на 23 июня. Минюст США пытался воспрепятствовать публикации через суд.
В своей книге Джон Болтон несколько раз упоминает Беларусь. Он описывает события, которые происходили во время и накануне его визита в Восточную Европу в августе прошлого года. Спустя несколько недель он был
Сенсационных деталей о поездке в Минск нет, однако теперь известно, что белорусскую ситуацию Болтон обсуждал с президентом Украины: он пишет, что с Владимиром Зеленским обсудили Беларусь и Молдову и их проблемы с Россией и коррупцией.
«29 августа я вылетел из Киева в Молдову и Беларусь, продолжая свои поездки по бывшим республикам СССР. Я хотел показать России, что мы постоянно фокусируемся на ее периферии и не довольствуемся тем, что просто оставляем эти борющиеся государства наедине с Москвой. Если бы я дольше оставался в Белом доме, то смог бы реализовать более существенные планы в отношениях США с бывшими советскими государствами, но этого не случилось. В частности, в Минске, несмотря на то, что у Александра Лукашенко были не столь выдающиеся достижения в области прав человека, я хотел доказать, что США не стали бы просто наблюдать, как Россия поглощает Беларусь, что Путин, похоже, рассматривал всерьез», — пишет Джон Болтон в своей книге.
Бывший советник президента США по национальной безопасности намекает, что частью его стратегии по помощи постсоветским странам в противостоянии России была встреча секретарей Советов безопасности Беларуси, Украины и Польши в Варшаве 31 августа.
«Одним из аспектов моей стратегии была
Напомним, о своей встрече с коллегами из Беларуси, Украины и Польши Болтон в тот же день сообщил в твиттере. Американский чиновник тогда отметил, что все участники встречи разделяют общие взгляды на региональную безопасность и поддерживают укрепление суверенитета и безопасности своих государств.
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США хотели показать бывшим советским республикам, что они не должны быть пассивными, когда сталкиваются с воинственностью России или угрозами их внутреннему...
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