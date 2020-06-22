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Лукашенко отдал военным приказ: Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет

22.06.2020 15:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду. О чем он говорил военным — в коротком обзоре сообщения пресс-службы президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
  • «В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ, — подчеркнул президент. — Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, „вылупив вочы“, как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз».
  • Во время встречи с военнослужащими он также отметил, что в том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране. Он подчеркнул, что в основе всегда лежит жесточайшая конкуренция, прежде всего в сфере экономики. «Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — сказал Александр Лукашенко. Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также недавние события в США.
  • «Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами», — подчеркнул президент. «И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа „Полонез“ и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, — сказал Лукашенко. — Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке — и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше — производить отечественные образцы вооружения и техники».
  • «Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И для этого будем делать все, — заверил президент. — Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы». Это необходимо, чтобы уравнять возможности тех, кто служил, и тех, кто не прерывал образование. «Солдат, офицер, который что-то отдает родине, должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от армии. И в этом отношении будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика», — подчеркнул Лукашенко.
 
 
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«Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, "вылупив вочы", как в народе говорят,...
 
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