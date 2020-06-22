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Что за частная охранная компания, сотрудникам которой Лукашенко разрешил применять оружие
22.06.2020 15:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
«ГардСервису» разрешается, соблюдая требования законодательства, покупать, хранить и передавать своим сотрудникам оружие, как служебное, так и гражданское, и боеприпасы к нему. О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг компания обязан проинформировать Министерство внутренних дел.
«Требования сотрудников Службы безопасности президента Беларусь, органов внутренних дел и органов государственной безопасности о временном приостановлении использования и применения служебного и гражданского оружия при оказании работниками „ГардСервис“ охранных услуг обязательны к незамедлительному исполнению», говорится в документе.
При неисполнении норм указа № 227 разрешения на владение оружием будут аннулированы.
Сотрудниками «ГардСервиса» могут быть только граждане Беларуси, прошедшие проверку в органах внутренних дел и госбезопасности. Они должны соответствовать требованиям к работникам военизированной охраны. При выполнении должностных обязанностей они имеют «право на ношение, хранение, применение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и физической силы в порядке, установленном законом для работников военизированной охраны», говорится в указе.
В приложении к указу перечислены услуги, которые может оказывать «ГардСервис». Компания может охранять не только объекты и имущество компаний и физлиц, но и принимать и реагировать на сигналы охранной и тревожной сигнализации, заниматься перевозкой и охраной имущества, сопровождать товары и транспортные средства, проектировать, устанавливать и обслуживать средства и системы охраны.
При этом действие указа не распространяет на объекты и товары, подлежащих обязательной охране и сопровождению Департаментом охраны МВД.
Что известно о компании «ГардСервис»?
Компания была зарегистрирована осенью 2019 года. Изначально она
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Александр Лукашенко подписал указ № 227, которым компании «ГардСервис» предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ принят «в целях расширения сферы...
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