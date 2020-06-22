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Что за частная охранная компания, сотрудникам которой Лукашенко разрешил применять оружие

22.06.2020 15:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 227, которым компании «ГардСервис» предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ принят «в целях расширения сферы услуг при осуществлении охранной деятельности».


Фото: ГТРК «Башкортостан»

«ГардСервису» разрешается, соблюдая требования законодательства, покупать, хранить и передавать своим сотрудникам оружие, как служебное, так и гражданское, и боеприпасы к нему. О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг компания обязан проинформировать Министерство внутренних дел.

«Требования сотрудников Службы безопасности президента Беларусь, органов внутренних дел и органов государственной безопасности о временном приостановлении использования и применения служебного и гражданского оружия при оказании работниками „ГардСервис“ охранных услуг обязательны к незамедлительному исполнению», говорится в документе.

При неисполнении норм указа № 227 разрешения на владение оружием будут аннулированы.

Сотрудниками «ГардСервиса» могут быть только граждане Беларуси, прошедшие проверку в органах внутренних дел и госбезопасности. Они должны соответствовать требованиям к работникам военизированной охраны. При выполнении должностных обязанностей они имеют «право на ношение, хранение, применение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и физической силы в порядке, установленном законом для работников военизированной охраны», говорится в указе.

В приложении к указу перечислены услуги, которые может оказывать «ГардСервис». Компания может охранять не только объекты и имущество компаний и физлиц, но и принимать и реагировать на сигналы охранной и тревожной сигнализации, заниматься перевозкой и охраной имущества, сопровождать товары и транспортные средства, проектировать, устанавливать и обслуживать средства и системы охраны.

При этом действие указа не распространяет на объекты и товары, подлежащих обязательной охране и сопровождению Департаментом охраны МВД.

Что известно о компании «ГардСервис»?

Компания была зарегистрирована осенью 2019 года. Изначально она называлась «БелСекьюритиГрупп». 100% долей «ГардСервиса» принадлежит компании «Глобалкастом-менеджмент» (ранее — «Глобалкастом»). Ее учредили гражданка Украины Анна Хмелевская (40%) и белоруска Анна Пушкарева (60%). Их денежный вклад в уставный фонд составляет 500 и 750 белорусских рублей соответственно. Информации об участии этих женщин в других бизнесах найти не удалось.

«Глобалкастом» специализируется на оказании широкого спектра коммерческих логистических услуг для корпоративных клиентов на территории Таможенного Союза, говорится на сайте компании. В 2017 году Федеральная таможенная служба России называла «Глобалкастом» в числе главных поставщиков санкционных товаров. Однако сама компания от этого открестилась. Вместе с тем, по данным компании, имели место попытки использования реквизитов «Глобалкастома» при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

Ранее участники рынка связывали «Глобалкастом» с владельцами «Бремино групп» (участники Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев), которая построила два приграничных логистических центра, а сейчас возводит крупный мультимодальный комплекс в Оршанском районе. Офисы «ГардСервиса», «Глобалкастома» и «Бремино Групп» располагаются рядом в одном бизнес-центре в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 227, которым компании «ГардСервис» предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ принят «в целях расширения сферы...
 
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