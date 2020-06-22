БСБ Банк предоставил бизнесу круглосуточные мгновенные платежи

БСБ Банк подключился к Национальной системе мгновенных платежей. Она разработана Национальным банком для обработки мгновенных платежей в белорусских рублях. Совершать их могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии расчетного счета в банке. Скорость операций крайне высока – все протекает практически без ожиданий.

Мгновенный платеж можно отправить в любое время из систем интернет-банк и клиент-банк. Механизм не отличается от алгоритма заполнения платежного поручения, но нужно выбрать признак «Обработка в режиме 24/7». Платеж является безотзывным и исполняется в полном объеме.

«Для бизнеса сейчас как никогда важны скорость и отсутствие ограничений. И это также касается банковского обслуживания. Мгновенные платежи как раз и позволяют совершать операции быстро и в любое время, не ограничиваясь рамками банковского дня. Денежные средства почти сразу поступают с одного счета на другой, даже если его отправить, скажем, в полночь. Это открывает новый уровень платежной свободы, который теперь доступен нашим клиентам», – отмечают в БСБ Банке.

Мгновенными могут быть любые платежи за товары, работы и услуги. Это также касается отчислений в бюджет. В качестве исключений – платежи физическим лицам, открытие депозитов и погашение кредитов, которые пока осуществляются только в стандартном режиме.