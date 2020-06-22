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Новый рекорд на земельном аукционе. В ходе торгов цена участка в Марьиной Горке выросла в 288 раз

22.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 288 раз выросла стоимость права аренды земельного участка в г. Марьина Горка. Электронные торги состоялись 18 июня на площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской универсальной товарной биржи. По показателю роста начальной цены данные торги стали рекордными в 2020-м году.

Новый рекорд на земельном аукционе. В ходе торгов цена участка в Марьиной Горке выросла в 288 раз

На электронном аукционе 18 июня разыграли право аренды участка площадью 51 кв.м в Марьиной Горке. Земельный надел для установки торгового павильона находится по ул. Мира, 4. Торги за участок стартовали всего с 52 рублей, в итоге лот ушел с молотка за 15 004 рублей, что в 288 раз больше начальной цены. За время торгов, длившихся менее часа, участники сделали 2865 ставок с шагом 5%. В земельном аукционе участвовало два заявителя – индивидуальный предприниматель и частное предприятие из Марьиной Горки.

Причиной такой высокой результативности торгов стало удачное расположение участка – в непосредственной близости от главной улицы г. Марьина Горка, а также от железнодорожной станции «Пуховичи». Как отметили на бирже, это не первый случай, когда в ходе конкуренции между участниками электронных торгов стартовая цена лота вырастает в разы. Например, в 2019 г. здание кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле было приобретено за 250 228 руб., или в 1701 раз больше его начальной цены. В торгах за кинотеатр участвовали 6 юридических лиц и один индивидуальный предприниматель, при этом победитель определился только после 11 368-й ставки.

Справочно

Электронная торговая площадка по реализации имущества и имущественных прав «БУТБ-Имущество» была введена в эксплуатацию в январе 2016 г. Предметом торгов на площадке может быть движимое и недвижимое имущество, находящееся как в государственной, так и в частной собственности.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В 288 раз выросла стоимость права аренды земельного участка в г. Марьина Горка. Электронные торги состоялись 18 июня на площадке «БУТБ-Имущество» Белорусской...
 
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