Юрист штаба Бабарико о референдуме: Новая Конституция не «обнулит» сроки действующего президента

Источник материала: Tut.by

Конституция 1994 года, к которой предлагает вернуться через референдум команда Виктора Бабарико, не «обнулит» сроки президента, который на момент проведения референдума будет управлять страной. Об этом во время стрима рассказал юрист штаба Бабарико Максим Знак.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, вечером 19 июня штаб Виктора Бабарико, задержанного накануне претендента на пост президента Беларуси, опубликовал записанное им ранее обращение . В нем Бабарико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года.

Бабарико предложил провести референдум. Это реально?

Во время стрима Максим Знак отметил, что конституционная реформа назрела и даже действующий президент не раз говорил о том, что надо менять главный закон страны.

— У нас сложилась ситуация, когда в руках президента, который в соответствии с действующей редакцией Конституции, может избираться неограниченное количество раз, сосредоточены огромные полномочия. То есть наверное не зря говорят, такие высказывания есть, что очень сложно справляться с нашей Конституцией, это большая нагрузка, не каждый выдержит . Потому что фактически президент назначает высших должностных лиц, во всех ветвях власти имеет влияние, сам может издавать декреты и указы, которые имеют большую силу, чем закон. Это действительно большие полномочия, большая нагрузка. Если это необходимо поменять, то ответ этому — референдум, — сказал Знак.

Член штаба Бабарико отметил, что на 22 июня заявки на вступление в инициативную группу по референдуму подало 12 тысяч человек. Но в итоге в нее включат не всех желающих.

— По Избирательному кодексу каждая подпись члена инициативной группы должна быть заверена нотариусом, просто представьте, что такое заверить 12 тысяч подписей нотариально — это достаточно сложная процедура, особенно с учетом загрузки нотариусов. Второй момент — указано, что инициативная группу должна составлять не менее 100 человек, с этим как раз вопросов нет, но эти люди должны в равной степени представлять каждую из областей и город Минск. То есть примерно в равном количестве. И мы понимаем, мы видим это по приходящим заявкам — от Минска поступает больше, из областей меньше. Поэтому, вероятнее всего, не все, кто подал заявку, войдет в инициативную группу с точки зрения нотариального заверения подписей. Но каждый, кто выразил свое намерение, сможет помогать, — отметил Знак.

Максим Знак также озвучил примерную формулировку вопроса, который будет в бюллетене на референдуме: «Принять изменения в Конституцию, изложив ее в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года, и установив, что изменения в Конституцию вступают в силу через три месяца после принятия решения Республиканского референдума, и в этот срок проводятся выборы в Верховный совет в соответствии с избирательным законодательством».

По словам юриста, если вернется первоначальная редакция Конституции 1994 года, то вернется ограничение по срокам президентства, у указов и декретов президента не будет больше юридической силы, чем у законов и кодексов, Национальное собрание сменит Верховный совет, а Комитет Госконтроля и вовсе будет ликвидирован.

— Поэтому ожидается серьезная трансформация властных структур, но это лишь в случае, если народ Беларуси захочет это сделать, — заметил Максим Знак.

На вопрос пользователя «обнулит» ли новая Конституция сроки главы государства, который будет на тот момент управлять страной, юрист отметил, что это может произойти только в том случае, если этот момент будет прямо указан в вопросе, выносимом на референдум.

— Потому что иначе для этого я оснований не вижу. Если термин обнуление мы не включим в вопрос, то обнуления быть не должно, — ответил Максим Знак.