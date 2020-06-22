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ЕЭК детализировала этапы формирования электроэнергетического рынка ЕАЭС

23.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

ЕЭК детализировала этапы формирования электроэнергетического рынка ЕАЭС
Фото из архива

Дорожная карта мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза утверждена на заседании Консультативного комитета по электроэнергетике Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года. План мероприятий, направленных на формирование данного рынка, был утвержден главами государств ЕАЭС 20 декабря 2019 года. Установлены сроки принятия актов (правил, регламентов), регулирующих функционирование электроэнергетического рынка.

В утвержденной Консультативным комитетом дорожной карте уточняются и детализируются промежуточные этапы формирования общего рынка. «Для того чтобы максимально оптимизировать последовательность процессов по созданию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, эксперты стран сочли необходимым определить еще и промежуточные этапы разработки и согласования проектов документов, — отметили в пресс-службе. — Для этого совместно с ЕЭК был подготовлен проект дорожной карты, в которой для каждого из документов определены сроки одобрения Консультативным комитетом, оценки регулирующего воздействия и поочередного обсуждения органами союза. Все стороны поддержали утверждение этой дорожной карты».

В ЕЭК также констатировали, что сблизились позиции сторон в подходах к определению и распределению пропускной способности межгосударственных сечений (межгосударственных линий электропередачи). «Наметился прогресс, который позволит на экспертном уровне продвинуться в разработке проекта правил определения и распределения пропускной способности», — добавили в пресс-службе.

БелТА

 
 
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Фото из архива Дорожная карта мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза утверждена на заседании...
 
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