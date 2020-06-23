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Лукашенко рассказал, что нашли во время обысков в Белгазпромбанке
23.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко заявил, что «коррупционерам в стране делать нечего», а тем кто сомневается в виновности (фамилия Бабарико так и не прозвучала. — Прим. TUT.BY), готов организовать встречу в СИЗО. Об этом он заявил на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода в Бресте. Видео показали в эфире «Беларусь 1».
— Пойдите и спросите у него, полмиллиарда он туда перечислил зачем? Нам что полмиллиарда долларов не нужны эти были? Меценат, картины привез державе, а на поверку что оказалось — их картины. А почему мы вынуждены были сейчас их прихватить? А потому что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. И когда мы в банк пошли, знаете, что нашли — главное? Деньги — это не главное! Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации, и этого боятся их хозяева.
Александр Лукашенко заявил, что озвучивается не вся информация по делу и призвал «не подыгрывать» коррупционерам.
— У них собственности за рубежом — куры не клюют, они туда уедут. Рано или поздно сбегут, а вы здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал.
«Дело Белгазпромбанка»
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка «
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли
К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико
19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк
20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико
Всего по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке
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Александр Лукашенко заявил, что озвучивается не вся информация по делу и призвал «не подыгрывать» коррупционерам.
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