Лукашенко рассказал, что нашли во время обысков в Белгазпромбанке

Источник материала: Tut.by

Лукашенко заявил, что «коррупционерам в стране делать нечего», а тем кто сомневается в виновности (фамилия Бабарико так и не прозвучала. — Прим. TUT.BY), готов организовать встречу в СИЗО. Об этом он заявил на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода в Бресте. Видео показали в эфире «Беларусь 1».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Пойдите и спросите у него, полмиллиарда он туда перечислил зачем? Нам что полмиллиарда долларов не нужны эти были? Меценат, картины привез державе, а на поверку что оказалось — их картины. А почему мы вынуждены были сейчас их прихватить? А потому что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. И когда мы в банк пошли, знаете, что нашли — главное? Деньги — это не главное! Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации, и этого боятся их хозяева.

Александр Лукашенко заявил, что озвучивается не вся информация по делу и призвал «не подыгрывать» коррупционерам.

— У них собственности за рубежом — куры не клюют, они туда уедут. Рано или поздно сбегут, а вы здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал.

«Дело Белгазпромбанка»

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.

К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил , что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.

20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение . 22 июня КГБ подтвердил факт предъявления обвинения, статья не разглашается.

Всего по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию . Ее главой стала Ермакова.