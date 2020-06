В Беларуси инвестиционное законодательство соответствует мировым практикам — Александр Червяков

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси инвестиционное законодательство соответствует лучшим мировым практикам. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

«Наше инвестиционное законодательство соответствует лучшим мировым практикам, и мы продолжаем его совершенствовать в сторону дальнейшего повышения защиты прав собственности инвестора, снижения финансовой нагрузки в период реализации инвестиционных проектов, упрощения условий вхождения на белорусский рынок, — отметил Александр Червяков. — Наша цель на долгосрочную перспективу — создание наиболее конкурентных условий для инвестирования и ведения бизнеса среди государств — членов ЕАЭС».

Национальный центр маркетинга МИД оказывает поддержку иностранным компаниям, заинтересованным в работе на белорусском рынке. «Мы проводим комплексные маркетинговые исследования, занимаемся поиском партнеров, организуем деловые визиты и конференции. Знаем, что для принятия решения о выходе на зарубежный рынок инвестору необходимо получить ответы на множество вопросов, — сказал директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Валерий Садохо.

В Беларуси вышел 8-й выпуск бизнес-пособия для привлечения иностранных инвесторов Doing Business in Belarus. Сегодня он стал доступен в сети. В ежегодном национальном пособии, которое выпускается в помощь иностранному и национальному бизнесу, юристы доступным языком рассказывают о белорусской бизнес-среде и реальной практике применения законодательства в отношении крупных, средних и небольших компаний. «Инвестиции, ритейл, строительство, игорный бизнес, IT — в Doing Business in Belarus разработаны рекомендации для самых разных направлений: от наиболее распространенных до локальных и инновационных. Кроме отраслевых разборов пособие рассказывает об актуальном состоянии экономики Беларуси, антимонопольном регулировании и других бизнес-преференциях, а также содержит рекомендации по выбору налогового режима», — пояснили в пресс-службе.

Doing Business in Belarus разработано юридической компанией REVERA при поддержке министерств экономики и иностранных дел. Получить доступ к справочнику можно бесплатно. Он доступен онлайн и в двух языковых версиях — английской и русской.

Как отметили в пресс-службе, вывод бизнеса на рынок новой страны всегда осложняется особенностями менталитета, экономической системы и правового режима конкретного государства. Свободные экономические зоны, выгодное географическое расположение и развитая транспортная инфраструктура — визитные карточки Беларуси, способствующие привлечению иностранных компаний. В январе-сентябре 2019 года в реальный сектор экономики страны поступило $7,1 млрд иностранных инвестиций, из них $5,2 млрд — прямые.

https://www.belta.by