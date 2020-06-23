Дом с камином, среди озер. В 135 км от Минска продается очень уютный и атмосферный 3-этажный коттедж

По словам Ростислава, дом был куплен у местного жителя.

— Когда я покупал этот дом, меня привлекал его размер и нестандартная архитектура. Несмотря на свой размер, он выглядит органично и удачно вписывается в окружающий ландшафт.

Уже после покупки я провел ремонт всего здания и внутри, и снаружи: сделал внешнюю обшивку деревом, немного изменил расположение комнат. Также изначально третий этаж был нежилой, использовался, как чердачное помещение — я сделал из него большую мансарду.