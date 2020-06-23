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«В этом микрорайоне даже детей заводить нельзя». Как поживает столичный квартал на Калинина, который отбился от уплотнения
23.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Более года назад жителям улиц Якуба Коласа, Калинина, Кузьмы Чорного и Чернышевского удалось то, что не удавалось большинству горожан. Они смогли отбиться от масштабного уплотнения. Напомним, тогда в микрорайоне, состоящем преимущественно из пятиэтажек,
«Цифры по загрязнению воздуха от нас скрыли»
Вместе с теперь уже бывшим
Местные жители рассказывают, что паркинг возле жилого дома был построен с рядом нарушений, как по пожарной части, так и по экологии. Но если, к примеру, частному застройщику такие вольности не прощают (как
Вместе мы идем по кварталу, по дворам «хрущевок» и ужасаемся происходящему вокруг. Тихий старый квартал как будто пережил бомбардировку и никак не может от нее оправиться. Если подобные дворы в районе той же Комаровки или Орловской поражают обилием зелени и цветов, то придомовые территории на Калинина – Чернышевского "радуют" нас отсутствием тротуаров и нормальных дорожек, грязными лужами и какими-то «случайными» постройками, понатыканными в хаотичном порядке. По пути мы встречаем старые гаражи, еще недореновированные или уже заброшенные двухэтажки, заборы административных зданий и стихийные парковки. Разбавляют всю эту «красоту» пустыри без какой-либо растительности.
– У нас в квартале исчезли все детские площадки – говорит Татьяна, – когда-то во дворах были песочницы, какие-то спортивные снаряды, но теперь не осталось ничего. Единственные места для отдыха детей и взрослых – детская площадка у нового дома в Калининградском переулке, а также стадион у школы №73.
Как рассказывают активисты, район в границах улиц Я.Коласа – Калинина – К.Чорного – Чернышевского уже давно не соответствует никаким нормам по озеленению и по оснащению местами для отдыха.
- По нормам здесь должно быть 60% озеленения, а здесь – всего 22%. Тут вообще ничего нельзя строить, единственное, что тут можно делать – это сажать деревья и благоустраивать дворы, – возмущается Валерий, – Знаете, при таких показателях в этом микрорайоне даже детей заводить нельзя. При этом, когда мы хотели получить цифры по загрязнению воздуха, их от нас просто скрыли. Видимо, там такие превышения, что озвучивать страшно.
Ко всему вышесказанному стоит добавить отсутствие в округе детских садов, переполненную 13-ю поликлинику для взрослых, а также «детскую» 19-ю, добираться до которой надо около получаса на транспорте.
Вместо зеленой зоны – лужи и ямы, вместо спортплощадок – паркинг и гаражи
Неудивительно, что местные жители слегка разозлились, когда в прошлом году аккурат 1 апреля (грустная ирония) узнали о грядущем уплотнении. В квартале тогда оперативно сформировалась инициативная группа, появился местный чат и заработал настоящий общественный контроль, который следит за порядком во дворах. За несколько месяцев неравнодушные жители квартала отправили сотни жалоб в различные инстанции, прошли через эмоциональные заседания в райисполкоме, суды и массовые обращения в прокуратуру.
– Фактически нам удалось отбить тот вариант, что нам предлагали. Мы договорились о том, что тут не будет новой высотки, досугового центра и большинства паркингов, – рассказывает Юрий Губаревич, – Вместо нового жилого дома нам пообещали зеленую зону либо спортивную площадку. Что касается нескольких двухэтажек, некоторые из них, кстати еще достаточно крепкие, то их решили отправить под снос. Вместо офисного здания запланировали автоматический паркинг, а вместо «судмедэкспертизы» – сквер. Да, казалось бы, все классно, все довольны. Однако дело в том, что утверждение этого плана почему-то затягивается. С тех событий прошел уже год, а документ по-прежнему где-то лежит и никакого решения по нему нет. Мы боимся, что этот вопрос специально затягивается, чтобы потом тихо вернуться к первоначальной версии с паркингами и досуговыми центрами.
Мы продолжаем гулять по району и выходим к стихийной парковке у общежитий на улице Якуба Коласа. Травы и верхнего слоя почвы здесь давно не осталось. Перед нами – машины в несколько рядов, лужи и люди, пытающиеся добраться до своих домов.
– Мы просили огородить от машин хотя бы ту часть двора, которая осталась, – говорит Татьяна, живущая в доме на Калинина – Но мне ответили, что денег на это нет. Также райисполком не поддержал нашу идею закрыть въезд во двор – в итоге, наш маленький проезд продолжают использовать те, кто не хочет стоять в пробке.
Татьяна рассказывает, что дома на Я. Коласа входят в охраняемую зону, менять в которой ничего нельзя. Именно по этой причине здесь невозможно организовать нормальную плоскостную парковку. При этом, рядом с этими же домами мы видим закрытую парковку организации «Стройтрест». Получается, что всем нельзя, а некоторым можно?
Обижает местных жителей и невнимание гаишников. Несмотря на то, что все автолюбители, паркующиеся на зеленой зоне, являются нарушителями, и более того – обязаны восстановить уничтоженный газон, ГАИ не спешит отвечать на обращения граждан и как-то наказывать «паркунов».
Проблемы «взяли на карандаш». На этом все
Справедливости ради, активисты отмечают, что некоторые проблемы администрация все же пытается решить. Например, не так давно были сделаны ливневые стоки на улице Чернышевского – до этого во время дождей улица превращалась в реку. В то же самое время много проблем района так и остаются нерешенными.
На следующий день после нашей прогулки Татьяна и Валерий побывали на приеме председателя Первомайского райисполкома Дмитрия Шашка. На встрече активисты в очередной раз напомнили о болевых точках квартала – парковки, зеленые зоны, детские площадки и благоустройство.
Как рассказали нам активисты, председатель готов поддержать озеленение квартала рабочей силой и инвентарем. При этом, приобрести саженцы для посадки должны сами местные жители. Примерно та же схема касается и установки детских игровых комплексов – район согласен помочь с установкой детских качелей и горок, если жильцы приобретут их за собственные средства. Говоря о будущем квартала, председатель райисполкома отметил, что все сделанные в прошлом году изменения приняты и внесены, но так как сам ПДП пока не выносился на рассмотрение комиссии в Комитете архитектуры и градостроительства, они еще не утверждены. Активисты попросили председателя инициировать запрос в Мингорисполком. Активисты говорят, что их проблемы опять «взяли на карандаш» и пообещали ответить в установленные сроки.
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«В этом микрорайоне даже детей заводить нельзя». Как поживает столичный квартал на Калинина, который отбился от уплотнения
Более года назад жителям улиц Якуба Коласа, Калинина, Кузьмы Чорного и Чернышевского удалось то, что не удавалось большинству горожан. Они смогли отбиться от...
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