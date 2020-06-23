«В этом микрорайоне даже детей заводить нельзя». Как поживает столичный квартал на Калинина, который отбился от уплотнения

Мы продолжаем гулять по району и выходим к стихийной парковке у общежитий на улице Якуба Коласа. Травы и верхнего слоя почвы здесь давно не осталось. Перед нами – машины в несколько рядов, лужи и люди, пытающиеся добраться до своих домов.

– Мы просили огородить от машин хотя бы ту часть двора, которая осталась, – говорит Татьяна, живущая в доме на Калинина – Но мне ответили, что денег на это нет. Также райисполком не поддержал нашу идею закрыть въезд во двор – в итоге, наш маленький проезд продолжают использовать те, кто не хочет стоять в пробке.

Татьяна рассказывает, что дома на Я. Коласа входят в охраняемую зону, менять в которой ничего нельзя. Именно по этой причине здесь невозможно организовать нормальную плоскостную парковку. При этом, рядом с этими же домами мы видим закрытую парковку организации «Стройтрест». Получается, что всем нельзя, а некоторым можно?

Обижает местных жителей и невнимание гаишников. Несмотря на то, что все автолюбители, паркующиеся на зеленой зоне, являются нарушителями, и более того – обязаны восстановить уничтоженный газон, ГАИ не спешит отвечать на обращения граждан и как-то наказывать «паркунов».