Беларусь намерена купить в июле 1,58 млн тонн российской нефти

Источник материала: Tut.by

Беларусь приобретет в России 1,58 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.



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По нефтепроводу «Дружба» будет доставлено 1,495 млн тонн, по железной дороге — 85 тыс. тонн.

Планируются также танкерные поставки, сказал Тищенко. Сейчас ведется работа по объемам и поставщикам.

По расчетам агентства Argus , в первом полугодии поставки трубопроводной нефти из России в Беларусь упали вдвое относительно второй половины 2019 года, до 4,65 млн тонн. Кроме того, по данным TUT.BY, было поставлено около 500 тысяч тонн нефти по железной дороге.

Сокращение отгрузок связано с тем, что крупные нефтяные компании РФ не поставляли сырье в Беларусь в I квартале, поскольку Минск не хотел платить премию, которая заложена в ценовой формуле. Поставки были возобновлены в апреле после падения нефтяных котировок вдвое. Российское правительство пообещало Беларуси компенсировать премию в размере 5 долларов за тонну из межбюджетных трансфертов.

Российские нефтяные компании заключили рамочные договоры о поставках сырья на НПЗ Беларуси в апреле — декабре. По данным участников рынка, стороны ежемесячно обговаривают объемы отгрузок.

Поставки российской нефти по трубопроводу в Беларусь в апреле составили 1,47 млн тонн, в мае — 1,13 млн тонн, июнь — чуть более 1 млн тонн.

Разногласия с российскими поставщиками по вопросу цены подтолкнули концерн «Белнефтехим» и НПЗ начать закупки морских партий нефти с поставкой через порты Литвы и Украины. Такие отгрузки в течение первого полугодия составили около 1 млн тонн.

Суммарный импорт сырья в Беларусь по итогам первого полугодия ожидается на уровне 6,15 млн тонн. Это на 3,32 млн тонн меньше, чем во второй половине 2019 года.

У Москвы и Минска на 2020 год подписан индикативный баланс на поставку 24 млн тонн российской нефти (23 млн тонн — трубопроводным транспортом и 1 млн тонн — железнодорожным). Однако уже понятно, что индикативные возможности не будут использованы на 100%.