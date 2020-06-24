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Беларусь намерена купить в июле 1,58 млн тонн российской нефти
24.06.2020 08:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь приобретет в России 1,58 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
По нефтепроводу «Дружба» будет доставлено 1,495 млн тонн, по железной дороге — 85 тыс. тонн.
Планируются также танкерные поставки, сказал Тищенко. Сейчас ведется работа по объемам и поставщикам.
По расчетам агентства
Сокращение отгрузок связано с тем, что крупные нефтяные компании РФ не поставляли сырье в Беларусь в I квартале, поскольку Минск не хотел платить премию, которая заложена в ценовой формуле. Поставки были
Российские нефтяные компании заключили рамочные договоры о поставках сырья на НПЗ Беларуси в апреле — декабре. По данным участников рынка, стороны ежемесячно обговаривают объемы отгрузок.
Поставки российской нефти по трубопроводу в Беларусь в апреле составили 1,47 млн тонн, в мае — 1,13 млн тонн, июнь — чуть более 1 млн тонн.
Разногласия с российскими поставщиками по вопросу цены подтолкнули концерн «Белнефтехим» и НПЗ начать закупки морских партий нефти с поставкой через порты Литвы и Украины. Такие отгрузки в течение первого полугодия составили около 1 млн тонн.
Суммарный импорт сырья в Беларусь по итогам первого полугодия ожидается на уровне 6,15 млн тонн. Это на 3,32 млн тонн меньше, чем во второй половине 2019 года.
У Москвы и Минска на 2020 год
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Беларусь приобретет в России 1,58 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Фото предоставлено...
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