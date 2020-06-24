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Деревянное многоэтажное строительство в Москве
24.06.2020 11:41 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьАббревиатурой CLT обозначается технология cross-laminated timber, по которой деревянные панели изготавливаются из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала. Через год в Москве планируется начать возведение деревянного многоэтажного дома из элементов, произведенных по технологии CLT. Партнерами, которым предстоит совместно реализовывать данный проект, заявлены производитель фанеры и клееных конструкций и строитель домов из клееного бруса Segezha Group и девелопер Etalon Group.
Изначальным было намерение Segezha Group построить совместно с Etalon Group две высотки в Москве, на площадке ЗиЛ-Юг, из элементов, выполненных как раз по технологии CLT. Чаще всего их делают из древесины хвойных пород.
В настоящее время идет работа над проектом одного из этих домов. В 2020 году ее предполагается закончить, получив таким образом информацию по экономике строительства будущего объекта. После чего и будет названо точное место, где будет стоять этот первый дом.
<a href="https://segezha-group.com">https://segezha-group.com</a>
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Аббревиатурой CLT обозначается технология cross-laminated timber, по которой деревянные панели изготавливаются из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала. Через...
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