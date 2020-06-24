ЕЭК одобрила проект соглашения об обмене кредитными историями в ЕАЭС

Источник материала: Вороновская газета





Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила доработанный проект соглашения о порядке обмена странами Евразийского экономического союза сведениями, входящими в состав кредитных историй, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов, — отметили в ЕЭК. — С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в союзе».

Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране. Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств ЕАЭС.

«После одобрения Советом ЕЭК проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания», — добавили в пресс-службе.

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