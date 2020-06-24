«Отдельные ресурсы распространяют недостоверную информацию». Адвокаты Бабарико обратились к генпрокурору

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали на имя генерального прокурора жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного, рассказали они TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Защитники отмечают: исходя из статьи 26 Конституции и статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса, никто не может быть признан виновным в преступлении, пока его вина не будет доказана в предусмотренном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

— Это значит, что до указанного момента никто не вправе делать публичные утверждения о виновности кого-либо, в том числе Виктора Бабарико. Однако с момента задержания отдельные информационные ресурсы распространяют о нем порочащую и недостоверную информацию, которая заключается не в описании подозрений, а в утверждении о якобы совершенном преступлении. Все эти заявления мы документируем. И вот теперь собрали некоторые ключевые примеры подобных заявлений и обратились к генеральному прокурору с просьбой предпринять меры по прекращению нарушений презумпции невиновности, — рассказали адвокаты.

Напомним, адвокатов Виктора Бабарико не пускают к нему в СИЗО КГБ уже четыре дня. Последний раз защитник Дмитрий Лаевский встречался с Виктором Бабарико в СИЗО 20 июня, когда в его присутствии проходили «процессуальные действия». После этого попасть к своему клиенту адвокат не может — 22 июня Лаевскому в СИЗО заявили , что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемиологической ситуации. Лаевский подал две жалобы в Генпрокуратуру .