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Это вообще законно? Разбираемся, что такое офшор, чем он мил бизнесу и кто в них засветился в последнее время

24.06.2020 11:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля, рассказывая о самом резонансном деле этого лета - деле Белгазпромбанка - заявил, что подозреваемые открывали юридические лица в офшорах и сопровождали их деятельность. TUT.BY рассказывает, что такое офшоры, почему они так популярны и насколько это вообще законно.

Что такое офшор?

Офшорная компания — компания, созданная в государстве с особыми условиями ведения бизнеса, где обычно действует льготный налоговый режим и не предусматривается раскрытие информации. Но часто с офшорами смешивают низконалоговые юрисдикции, по своей сути близкие к офшорам, но формально таковыми не являющиеся. Например, Кипр, Великобритания, Гонконг.

И зачем бизнесмены создают компании в офшорах? Вроде, дома проще…

— Использование низконалоговых юрисдикций — обычная мировая практика ведения бизнеса. Такие компании регистрируются для содействия международным торговым операциям, позволяя легально сократить налогообложение и объем финансовой отчетности.

Иностранные компании также иногда могут выступать в качестве холдинговых (головных) структур в группе компаний, принадлежащих группе лиц, что позволяет создать единый центр управления и прибыли, — рассказывает старший юрист Borovtsov & Salei Николай Артемьев.

Спрос на низконалоговые юрисдикции или офшорные зоны также обусловлен более гибким и понятным корпоративным законодательством, основанном на англосаксонском праве, что позволяет партнерам по бизнесу урегулировать все вопросы в соглашении, а также проще привлечь финансирование.

А это вообще законно для белорусских компаний?

Законодательство Беларуси не запрещает создавать компании в низконалоговых юрисдикциях, в том числе в офшорных зонах.

Указом президента от 25 мая 2006 года № 353 «Об утверждении перечня оффшорных зон» определен конкретный список офшорных зон. К ним согласно указу относятся Британские Виргинские Острова, Штат Делавэр (США), Гибралтар и прочие. С полным перечнем офшорных зон можно ознакомиться здесь.

То есть законодательство признает законность офшоров, вводя при этом дополнительные требования.

А может, бизнес просто хочет налоги не платить?

Регистрация компании в низконалоговой юрисдикции не означает полное исключение уплаты налогов. Налоги уплачиваются с учетом требований законодательства страны учреждения офшора и белорусского законодательства, рассказывает Николай Артемьев.

Кроме того, во внимание принимаются правила международных соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Беларусь подписала с более чем 70 странами. С перечнем соглашений об избежании двойного налогообложения можно ознакомиться тут.

И что, каждый может создать офшорную компанию?

Да, зарегистрировать компанию в офшорной зоне может любое физическое или юридическое лицо Беларуси. Но при регистрации офшора необходимо соблюсти ряд требований, предусмотренных белорусским законодательством при создании юридического лица за рубежом, напоминает старший юрист Borovtsov & Salei. Такие правила одинаковы для создания любых зарубежных компаний, как относящихся к офшорам, так и нет.

А что для этого надо?

Надо получение разрешения Нацбанка. Если учредителем выступает физическое лицо — резидент Беларуси, то ему необходимо получить разрешение Нацбанка Беларуси на внесение денежного вклада в уставный капитал вновь создаваемой компании или приобретение доли (акций) в уже действующей компании.

Если учредителем компании выступает юрлицо, то вместо разрешения Нацбанка такая операция регистрируется в обслуживающем банке юридического лица, что в некоторой степени упрощает процедуру открытия компании или покупки доли (акций).

При внесении неденежного вклада в уставный капитал иностранной компании разрешение Нацбанка или регистрация валютной операции в обслуживающем банке не требуется.

После регистрации иностранной компании или приобретения доли в уже действующей иностранной компании учредителю (как физическому, так и юридическому лицу) необходимо уведомить налоговую инспекцию в течение 10 рабочих дней.

После выполнения указанных требований иностранная компания вправе осуществлять операционную деятельность, проводить платежи и денежные переводы.

Еще часто говорят про счета в иностранных банках. А это законно?

Открывать счета в банках-нерезидентах граждане Беларуси в настоящее время могут без ограничений. Юридическим лицам до открытия счета необходимо получить разрешение Нацбанка. Николай Артемьев отмечает, что проект Закона о внесении изменений в законодательство о валютном контроле предполагает снять такие ограничения и для компаний.

И что, всё можно, и государство ничего не контролирует?

Государство осуществляет контроль за офшорами и за деньгами, уходящими в такие юрисдикции.

В частности, в Беларуси уплачивается офшорный сбор в размере 15%. Например, если белорусская компания отправляет дивиденды или оплату по договору в адрес своей материнской компании, зарегистрированной в офшорной зоне, или на счет, открытый в офшорной зоне, то белорусская компания обязана уплачивать оффшорный сбор в размере 15%.

Но есть и исключения. Например, компании-резиденты Парка высоких технологий, Индустриального парка «Великий камень» в некоторых случаях освобождаются от уплаты офшорного сбора.

Контроль по уплате офшорного сбора возложен на банки. То есть белорусский банк осуществляет перевод денежных средств в пользу офшорной компании, при обязательности уплаты офшорного сбора, только после его уплаты резидентом Беларуси. За невыполнение указанного требования на банк возлагается административная ответственность — штраф.

Выходит, любые средства можно взять и перевести за границу, всего лишь уплатив сбор? И не кто не спросит — откуда деньги?

Нет, конечно, происхождение денег должно быль легальным. Беларусь, как и большинство стран, обеспечивает соблюдение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступных путем.

Информация о подозрительных финансовых операциях, суммы которых превышают 500 базовых величин для физических лиц (примерно 5,5 тысяч долларов), 1000 базовых величин (примерно 11,5 тысяч долларов) для субъектов хозяйствования и имеют отношение к офшорным зонам или юрисдикциям, которые не выполняют рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) полежат контролю путем направления сообщений в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

При этом под финансовой операцией понимается сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления, в том числе открытие банковского счета, разовые платежи, перевод, поступление, выдача, обмен, внесение средств.

Перечень государств и территорий, которые не выполняют рекомендации ФАТФ, определяется Комитетом госконтроля с учетом документов ФАТФ. Перечень публикуют на официальном сайте КГК.

Аналогично действуют и другие страны. ЕС, к примеру, в прошлом году расширил черный список офшоров в три раза. Перечень государств, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег, вырос с 5 до 15. (Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские Острова, Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Фиджи, Маршалловы Острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Доминиканская Республика).

А в Беларуси офшоры популярны?

Через офшорные компании в Беларуси традиционно приходит большой объем инвестиций, о чем регулярно отчитывается Белстат.

К примеру, офшорные компании значатся среди учредителей БНБК, названной президентом в тройке «проектов будущего». Государству в БНБК принадлежит всего лишь блокпакет акций, 25%. Остальных акционеров называют по данным на 2018 год. Это китайский СITIC International Investments, генподрядчик (20%), COFCO Corporation, генпроектировщик (9%), а также ряд эмиратских и шотландских компаний. Ключевым собственником шотландских офшоров числился племянник получившего политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев.

Также через офшорные компании работает и Михаил Гуцериев, и крупнейшие застройщики страны.

А можно еще раз то же самое, но кратко?

С точки зрения белорусского законодательства создание и осуществление деятельности с использованием офшорных структур и использование их благоприятного режима является законным и не влечет каких-либо мер ответственности в отношении учредителей таких структур.

При этом государство осуществляет объективно обусловленный контроль за деятельностью с использованием офшоров, через установление дополнительных требований, направленных на снижение рисков нарушения законодательства в области налогообложения, а также легализации «отмывания» доходов.

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Комитет госконтроля, рассказывая о самом резонансном деле этого лета, деле Белгазпромбанка, заявил, что подозреваемые открывали юридические лица в офшорах и...
 
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