Вице-премьер Назаров: пандемия больно ударила по белорусским обувщикам

Источник материала: Tut.by

Пандемия вызвала проблемы со сбытом у обувных предприятий, но рынки понемногу оживают. Об этом заявил вице-премьер Юрий Назаров во время посещения компании «Сивельга», сообщает пресс-служба правительства.





— Очень сложная ситуация со сбытом, безусловно. Сегодня даже такие лидеры обувной промышленности, как «Белвест», «Марко», у которых есть собственная товаропроводящая сеть, имеют проблемы. Потому что пандемия парализовала жизнь на наших рынках, — отметил Назаров.

Например, магазины «Белвест» в России были закрыты, сбыта не было, соответственно, пришлось работать на склад.

— Но сегодня мы видим оживление потихоньку. Поэтому сейчас важно сохранить коллективы, загрузку и оборотные средства, потому что частично мы оборотку проели, — констатировал вице-премьер.

Юрий Назаров обратил внимание, что в Беларуси был принят ряд мер для поддержки экономики в условиях пандемии. Особенно сложно пришлось предприятиям, которые завязаны на потребительский рынок, это самый чувствительный сектор, подчеркнул он.

Что касается «Сивельги», то Юрий Назаров пояснил, что на предприятии непростая ситуация в первую очередь потому, что есть долги по зарплате.

— На предприятии «Сивельга» работают 214 человек. Поэтому надо разбираться, что делать, чтобы люди получили зарплату, — сказал чиновник.

Недавно «Сивельга» подала заявление об экономической несостоятельности в Экономический суд Минска. Начата процедура санации, объявлен защитный период до 2 июля, говорится в сообщении на сайте единого госреестра сведений о банкротстве.

— Надо сейчас разбираться, что делать с этим предприятием. Поэтому в первую очередь — зарплата, дальше — перспектива развития предприятия, — сказал Назаров.

«Сивельга» создана в 1996 году минской обувной фабрикой «Луч» и белорусско-итальянским СП «Амико». В настоящее время акционерами «Сивельги» являются «Луч» (65,855% акций), «Минское производственное кожевенное объединение» (9,143%) и Банк БелВЭБ (25,0021%). В 2019 году белорусская «дочка» российского банка хотела выйти из обувного бизнеса. Но продать пакет акций «Сивельги» не удалось.